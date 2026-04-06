Undersköterska, Operationsavdelning, Lycksele
2026-04-06
Region Västerbotten arbetar för att god hälsa och hållbar utveckling ska stärka varandra. Vi tar ansvar för en jämlik välfärd och för att forskning och innovation ger resultat.
Lycksele är centralort i södra Lappland med full basservice och bra kommunikationer till Stockholm, Umeå och flera fjällområden. Du får ett arbete i en bra livsmiljö med stora möjligheter till prisvärt boende. Södra Lappland är glest befolkat så det finns gott om plats för oss alla i nära anslutning till en varierande natur!
Operationsavdelningen tillhör Kirurgiskt centrum Södra Lappland. Här ingår även centralsteril, kirurg- & ortopedisk mottagning, vårdavdelning, IVA och helikopterverksamhet. Vi är ett glatt gäng och en välfungerande enhet där vi bedriver planerad och akut sjukvård. Vi utför operationer med tillhörande postoperativ vård, HIA och intensivvård och söver inom specialiteterna, kirurgi, gynekologi- obstetrik samt radiologi.
Som undersköterska hos oss bidrar du med service, utveckling och engagemang.
Hos oss ansvarar du för patientens trygghet, god vård och omvårdnad före, under och efter operationen inom ditt specialist område. Du arbetar självständigt samtidigt som du är en del i ett operations lag, så samarbete är en viktig del i vår vardag.
Hos oss är det en självklarhet att vi bistår och handleder studenter samt bidrar i verksamhetens utvecklingsarbete.
Du arbetar enligt fast schema med beredskapstjänstgöring i hemmet på obekväm arbetstid.Kvalifikationer
Vi söker dig med godkänd undersköterskeutbildning. Erfarenhet från operationsverksamhet är meriterande och vi söker dig med goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift. I tjänsten ingår beredskap och det innebär snabb inställelsetid på arbetsplatsen, därav är det en fördel med körkort.
Som person ser vi att du har en god samarbetsförmåga, är flexibel i tanke och handling samt har förmåga att fatta snabba beslut. Du har ett driv att bidra till utvecklingen av verksamheten. Vi ser också att du aktivt medverkar till en god arbetsmiljö och bidrar till trygghet, lärande, respekt och ett professionellt förhållningssätt.
Eftersom undersköterska är en skyddad titel behöver du uppvisa intyg från Socialstyrelsen, alternativt ett tjänstgöringsintyg som gör att du omfattas av Socialstyrelsens övergångsbestämmelser och kan använda titeln fram till den 30 juni 2033.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner för dig som jobbar med oss på webbsidanhttps://www.regionvasterbotten.se/nar-du-jobbar-hos-oss/formaner
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Om du har skyddad identitet och vill ansöka så kontaktar du rekryterande chef och skickar sedan in dina ansökningshandlingar via post. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C311260". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Västerbotten
(org.nr 232100-0222) Arbetsplats
Region Västerbotten, Kirurgiskt centrum södra Lappland Kontakt
Avdelningschef
Monica Vändin monica.vandin@regionvasterbotten.se 076-1009848 Jobbnummer
9838154