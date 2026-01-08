Undersköterska natt till Skogsbrynet
2026-01-08
Östra Göinge kommun med drygt 13 800 invånare är centralt belägen i södra Sverige. Här möter det öppna jordbrukslandskapet den gröna skogsbygden. I Östra Göinge finns det goda livet med tryggt boende, bra skolor, storslagen natur, brett kulturutbud, livskraftigt föreningsliv och goda kommunikationer. Östra Göinge är en av landets modigaste och mest innovativa kommuner. Här har motgång vänts till framgång och här växer stolta göingar!Publiceringsdatum2026-01-08Arbetsuppgifter
Vi söker en undersköterska natt till vårt demensboende Skogsbrynet i Sibbhult!
Vi har valt att Silviahemscertifiera Skogsbrynet för att ge samtliga medarbetare förutsättningar att ge våra kunder en god och meningsfull vardag. Silviahemscertifiering innebär en kunskapscertifiering genom att all personal på en vård- och omsorgsenhet får utbildning i demensvård utifrån Silviahemmets vårdfilosofi.
Vi söker nu dig som vill vara med på vår resa.
Vi arbetar tillsammans i ett härligt team med sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist och demenssjuksköterska.
Hos oss erbjuds du ett spännande och flexibelt arbete där vi skapar en god vardag för våra kunder genom vård, omsorg och service utifrån den enskildes behov. Vi arbetar med digitalisering för att kunna använda i verksamheten på bästa sätt.
Hälsa och omsorgs verksamhet har ett tydligt kundperspektiv som kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet - med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Vi arbetar i team kring kunden för att få en god helhetssyn, vilket innebär att du i rollen som undersköterska får en stark relation till kund.
Vi erbjuder dig ett ansvarsfullt och omväxlande arbete med trevliga och engagerade arbetskamrater.Kvalifikationer
Vi vill att du har yrkesexamen från gymnasiets vård- och omsorgsprogram eller godkända betyg från vuxenutbildningens kurser inom vård och omsorg (1500 p). Du har ett genuint intresse för att arbeta med människor med demenssjukdom/kognitiv svikt.
För övrigt har du alltid ett gott bemötande gentemot boende, anhöriga och dina kollegor, du har ett stort tålamod, ett driv och engagemang, är flexibel och har hjärtat på rätt ställe.
Du är van att dokumentera och hanterar språket bra i tal och skrift. Du är en van datoranvändare som använder datorn som ett verktyg i ditt arbete.
Du har en god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp och du är trygg i din roll som undersköterska.
Vi förväntar oss att du förmedlar trygghet och ser varje enskild kund i alla möten. Du har alltid ett gott bemötande gentemot boende, anhöriga och dina kollegor, du har ett stort tålamod, ett driv och engagemang, är flexibel och har hjärtat på rätt ställe. Du förstår vikten av att följa de rutiner och arbetssätt som finns på arbetsplatsen.
Du har fysisk förmåga att med hjälp av ergonomiska hjälpmedel utföra de arbetsmoment som ingår i uppdraget så som lyft, personlig omvårdnad och förflyttningar.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.
För tjänsten krävs B-körkort.
Vi tillämpar löpande rekrytering, och tjänsterna kan därmed komma att tillsättas innan annonstidens utgång. Tveka därför inte att söka!
Varmt välkommen till Östra Göinge kommun- Skånes gröna hjärta!
Sista dag att ansöka är 2026-01-29
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östra Göinge Kommun
