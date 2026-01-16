Undersköterska natt med skyddad yrkestitel
I Knivsta går framtidsandan att ta på. Läget mellan Stockholm och Uppsala, bara ett stenkast från Arlanda, är attraktivt och Knivsta växer så det knakar. Varje dag bygger vi aktivt det hållbara samhället med närhet till både storstad och vilsam natur. Vill du arbeta i en innovativ framtidskommun där du utvecklas och kan göra skillnad? Och sympatiserar du med våra gemensamma värderingar delaktighet, engagemang och tydlighet?
Välkommen till oss!
Vård och Omsorg är också i en stark tillväxt - och utvecklingsfas vilket präglar arbetet om du vill vara en av oss på Estrids gård, det särskilda boendet i kommunal egen regi som ligger centralt i Knivsta med promenadavstånd från tågstationen.
Vi söker nu en ny kollega till vårt hemtrevliga äldreboende, Estrids gård! Hos oss finns 60 platser, varav 10 är avsedda för korttids- och växelvård. Estrids gård erbjuder en varm och välkomnande miljö med öppna, levande och överblickbara gemensamma utrymmen - naturliga mötesplatser för både boende och personal. Vårt boende omfattar omvårdnadsenheter, demensenheter samt korttidsenhet. Vi erbjuder även möjligheten till parboende i fem av våra lägenheter.Publiceringsdatum2026-01-16Arbetsuppgifter
Som nattundersköterska på Estrids gård arbetar du med omvårdnads- och sjukvårdsuppgifter med brukaren i fokus. Du blir en viktig del i vårt team. Arbetets art ställer höga krav på din flexibilitet, din initiativ- samt samarbetsförmåga och fokus på problemlösning.
Estrids gård är bemannat med omvårdnadspersonal under dygnets alla timmar. Under natten arbetar tre medarbetare tillsammans, där varje undersköterska ansvarar för en avdelning med 20-22 brukare. Nattarbetet innebär ett nära samarbete mellan avdelningarna för att kunna ge bästa möjliga stöd.
Som undersköterska på natten ansvarar du för att varje brukare får individuellt anpassad omvårdnad och service utifrån deras behov och genomförandeplaner.
Att arbeta som undersköterska nattetid är ett självständigt arbete. Du börjar med att ta emot rapport från kvällspersonalen och att läsa i vårt dokumentationssystem Viva. Under natten har du inplanerade besök hos vissa boenden, vilket kan vara allt ifrån tillsyn till olika omvårdnadsmoment. Du hanterar även läkemedelsutdelning på delegation från sjuksköterska.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen och som har ett stort hjärta för att arbeta med människor i behov av stöd. Du är en glad och lösningsfokuserad person som trivs med att arbeta både självständigt och i grupp. Du är empatisk, engagerad och lugn, och du har ett genuint intresse för att arbeta med människor. Vi söker en lagspelare som kan bidra till ett positivt och respektfullt arbetsklimat genom att förstå och respektera andras perspektiv. Vi söker en undersköterska med erfarenhet av nattarbete inom äldreomsorg. Erfarenhet av arbete med personer som har demenssjukdom är också meriterande. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
För att kunna söka denna tjänst krävs:
* Undersköterskeutbildning.
* Yrkesbevis från Socialstyrelsen/skyddad yrkestitel, beviset ska bifogas ansökan. Undersköterska blir en skyddad yrkestitel 1 juli 2023 - Legitimation (socialstyrelsen.se).
* Uttrycker dig väl i svenska, både i tal och skrift. Då kommunikation och dokumentation är viktiga arbetsredskap i vår verksamhet är detta ett krav.
* God datorkunskap/datorvana, känner dig trygg vid användning av digitala hjälpmedel.
Vi kommer att begära utdrag ur belastningsregistret innan anställning kan erbjudas. I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd. Vi ser över möjligheten till kombinationstjänst för en eventuell anställning på heltid.
Vi har sex veckors schema och arbetstiden är schemalagd mellan 21:45-07:15 och varannan helg. Inom vård- och omsorgskontoret har vi heltid som norm. Vid en eventuell intervju ges mer information om vad det innebär i denna tjänst.
ÖVRIGT
Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras, om man inte redan är krigsplacerad av annan aktör. Läs mer om krigsplacering på www.knivsta.se
Knivsta kommun vill ta tillvara de kvaliteter som jämn könsfördelning och etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.
Använd länken i annonsen för att söka tjänsten.
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktpersonen i annonsen.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen.
Varmt välkommen med din ansökan!
