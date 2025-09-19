Undersköterska natt
Malung-Sälens kommun har ca 10 000 invånare och ligger i natursköna Dalarna, hit kan du flyga till och från vår internationella flygplats i Sälen. Här finns Sälenfjällen som gör oss till norra Europas största vinterturismdestination. Malung- Sälens fantastiska natur, stora evenemang och upplevelser gör att vi bland annat kan erbjuda dig livskvalitet, möjligheter till ett aktivt friluftsliv och en trygg miljö för barn att växa upp i.
Malung-Sälens medarbetare är nyckeln till framgång, därför vill vi skapa de bästa förutsättningarna för ett hållbart arbetsliv, för att du ska trivas, må bra och känna arbetsglädje. Som anställd hos oss erbjuder vi en rad förmåner bland annat:
* Friskvårdsbidrag eller friskvårdtimme där verksamheten tillåter
* Egen kommun-massör med förmånliga priser på friskvårdsmassage
* Tillsvidareanställd och månadsavlönad personal erbjuds säsongskort till Sälenfjällens anläggningar till förmånligt pris
* Flexibla arbetstider när det är möjligt
Välkommen till en arbetsplats där respekt, omtanke och trygghet är grunden för allt vi gör!
Skålmogården är ett äldreboende med 36 lägenheter fördelat på två plan. En avdelning är en gruppbostad för åtta personer riktad till personer med demenssjukdomar. Vi har egna sjuksköterskor på huset och ett rehabteam vi delar med ytterligare två verksamheter. I köket lagas maten från grunden av ett yrkesskickligt köksteam varje dag.
Vi är en verksamhet under ständig utveckling och i vårt arbete strävar vi efter att hela tiden bli bättre i vårt fokus på varje individs personliga behov och önskemål. Som undersköterska arbetar du med vård och omsorgsuppgifter kring den boende nattetid.
Men vi arbetar också verksamhetsutvecklande med såväl kvalitets som aktivitetsråd. Ditt arbete är att göra varje dygn så bra som möjligt för dem som bor hos oss likväl som för dina kollegor. Vi är varandras arbetsmiljö i någon annans hem.Kvalifikationer
Vi söker dig som har undersköterskeutbildning eller annan likvärdig utbildning. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete i liknande verksamheter. Därutöver är det viktigt att du kan hantera digitalt journalsystem samt att du behöver ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Extra meriterande är vidareutbildning inom områden som demensvård, palliativvård eller multisjuka äldre.
För att trivas hos oss är det en förutsättning att du tycker om att arbeta tillsammans med människor. Tjänsten kräver att du självständigt kan planera ditt arbete för att tillgodose våra boendes behov. Vi söker dig som har ett professionellt förhållningssätt som präglas av ett gott bemötande och av respekt för den enskilde. Jobbet förutsätter flexibilitet, initiativförmåga, samarbetsförmåga och förmåga till problemlösning.
Du kommer att ingå i ett team där vi strävar efter att bli bättre och lära tillsammans. Målet hos oss är att alla brukare alltid ska få det bästa vi kan ge för en värdefull vardag och ett gott mående.
I denna rekrytering kommer vi löpande intervjua och anställa rätt kandidat till tjänsten, så ansök redan idag.
Vi ser fram emot att få arbeta och utvecklas tillsammans med just Dig!
