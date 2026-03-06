Undersköterska kvällstid - Löderups hemtjänst
2026-03-06
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ystad kommun i Ystad
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.Publiceringsdatum2026-03-06Arbetsuppgifter
Vill du arbeta i hemtjänsten och samtidigt ha en arbetsvardag som känns meningsfull, varierad och uppskattad? Då kan Löderups hemtjänst på Österlen vara rätt för dig!
Här möter du brukare med somatiska behov och kognitiv sjukdom- ett arbete som är omväxlande och självständigt där ingen dag är den andra lik. Ditt engagemang, din trygghet och ditt bemötande gör stor skillnad samtidigt som du alltid har stöd från ett tryggt och engagerat team.
Löderups hemtjänst växer och blir fler brukare med fler insatser! Vi söker därför DIG som vill vara med och möta det ökade behovet och bidra till en hemtjänst där omtanke och professionalism går hand i hand - på Österlens vackra omgivningar!
Som Undersköterska hos oss arbetar du nära brukarna i deras hemmiljö och bidrar till en trygg, värdig och meningsfull vardag. Arbetet är varierande och bygger på personcentrerad omsorg.
Dina arbetsuppgifter innefattar bland annat att:
* Ge omvårdnad och stöd till brukare med somatiska behov och kognitiv sjukdom.
* Hjälpa till med personlig omvårdnad, serviceinsatser och socialt stöd.
* Utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter.
* Skapa trygghet och kontinuitet genom ett gott bemötande.
* Dokumentera insatser enligt gällande rutiner och lagstiftning.
* Samverka med kollegor, sjuksköterska och andra professioner.Kvalifikationer
Vi söker dig som är;
* Utbildad Undersköterska med skyddad yrkestitel.
* Har B-körkort, vilket är ett krav för arbete inom hemtjänsten.
* Har goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift.
Du har gärna erfarenhet av arbete inom hemtjänst och/eller omsorg och känner dig trygg i mötet med personer med både somatiska behov och kognitiva sjukdomar.
Som person är du ansvarstagande och professionell, med ett respektfullt bemötande i fokus. Du trivs både med att arbeta självständigt och i team, där samarbete och stöd till kollegor är en naturlig del av vardagen.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Urval och intervjuer sker löpande så vänta inte med att skicka in din ansökan!
ÖVRIGT
Medarbetare sökes under förutsättningen att tjänsten inte måste tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt.
Innan en eventuell anställning kommer vi att kontrollera medborgarskap. Är du inte medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna uppvisa ett giltigt uppehåll-/arbetstillstånd eller kunna styrka att du är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd.
Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar till en god hälsa, därför arbetar vi aktivt med vår arbetsmiljö. Vi erbjuder friskvård och en rökfri arbetstid.
I samband med denna rekrytering undanber vi oss kontakter från rekryteringsföretag och andra annonsörer. Observera även att vi endast tar emot ansökningar via Visma Recruit och således inte via e-post eller via andra kontaktvägar. Har du frågor om tjänsten vänligen kontakta angiven kontaktperson. Ersättning
Ersättning

Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C310746". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ystad kommun
(org.nr 212000-1181) Arbetsplats
Ystads kommun, Social omsorgsförvaltningen Kontakt
Rekryteringsenheten rekrytering.hvo@ystad.se Mån-fre kl. 08.00-16.00: 0411-577023, knappval 4 Jobbnummer
