Undersköterska kirurgmottagning
Region Kalmar län / Undersköterskejobb / Västervik Visa alla undersköterskejobb i Västervik
2025-12-30
, Vimmerby
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Hultsfred
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Kalmar län i Västervik
, Vimmerby
, Oskarshamn
, Hultsfred
, Högsby
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett engagerat team där din kompetens verkligen gör skillnad? Vi söker en erfaren och engagerad undersköterska till vår kirurgmottagning för ett vikariat till och med 31/12-26.
Hos oss får du ett varierande och stimulerande arbete där du både assisterar vid olika mottagningsbesök och självständigt tar emot patienter. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att bistå med läkarassistans vid undersökningar såsom rektoskopi, excisioner, cystoskopier och biopsier med ultraljud.
Du blir en del av ett engagerat team av sjuksköterskor, undersköterskor, läkare och medicinska sekreterare. Tillsammans utgör vi ett professionellt arbetslag med hög kompetens, där vi samarbetar kring olika diagnoser för att ge våra patienter den bästa möjliga vården.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med erfarenhet av yrket och förmåga att arbeta självständigt. Du är strukturerad, engagerad och målinriktad i ditt arbetssätt och trivs i en miljö där samarbete, utveckling och kvalitet står i fokus. Du har ett stort intresse för det kirurgiska området och vill vara med och utveckla verksamheten vidare. Eftersom vi är en mindre enhet lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet. Erfarenhet av journalsystemet Cosmic är meriterande men inget krav.
Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Varmt välkommen med din ansökan!
Din framtida arbetsplats
Vår verksamhet omfattar en kirurgmottagning, urologimottagning och en endoskopienhet.
Kirurgmottagningen är en specialistmottagning med inriktning mot endokrinologi, bröst-, kärl-, övre och nedre gastrointestinal kirurgi.
På urologmottagningen utförs bland annat cystoskopier och ultraljud med vävnadsprovtagning från prostata. Här finns också sjuksköterskeledda mottagningar och en prostatacancerdispensär.
Endoskopienheten fungerar som serviceenhet främst för kirurg- och medicinkliniken, men även för andra kliniker vid behov.
Västerviks sjukhus är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med förlossningsvård och BB. På Västerviks sjukhus finns jobb för dig som vill utvecklas i din roll tillsammans med trevliga kollegor. Här arbetar drygt 1200 medarbetare och vi har en fin sammanhållning och en bred kompetens. Sjukhuset är lagom stort och du får en trygg, och trivsam anställning med möjlighet till att lära nytt. Det ligger i anslutning till Västerviks centrum och är nära skärgården.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1023". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Västerviks sjukhus Kontakt
Irene Jakobsson, Avdelningschef 010-3586893 Jobbnummer
9666310