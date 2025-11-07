Undersköterska inriktning demens/psykiatri
2025-11-07
Vill du vara med och göra skillnad för individer som lever med demens och psykisk ohälsa?
På Sikskär, Oskarslund får du möjlighet att arbeta i en meningsfull och utvecklande miljö där vi tillsammans skapar förutsättningar för att våra boende ska uppnå ökad livskvalitet.
Vi söker nu en engagerad medarbetare för en tillsvidareanställning.
Arbetsplatsen: Sikskär är beläget i Karlstad och är en av sex avdelningar på Oskarslunds vårdboende. Boendet riktar sig till individer med beslut enligt SoL, och vi arbetar aktivt för att skapa en miljö som främjar både trygghet och god omvårdnad. På boendet bor främst äldre personer med demenssjukdomar men det finns även en blandning av olika diagnoser och behov, tex psykos, schizofreni och neuropsykiatriska diagnoser. Du kommer att arbeta i ett team på 14 medarbetare där det alltid finns minst 4 personer på plats dagtid, och vi arbetar aktivt för att skapa en stöttande och lärande arbetsmiljö. Tjänsten är förlagd till schema på dag, kväll och helg.Dina arbetsuppgifter
Hos oss arbetar du med att skapa en trygg och meningsfull vardag för personer med demens ofta i kombination med psykisk ohälsa. Tillsammans med den enskilde utformar ni individuella insatser som stärker självständighet och delaktighet. Arbetet innebär sysslor, från städning och personlig omvårdnad till att motivera till social gemenskap och aktiviteter. Arbetet innebär också samarbete med andra som sjuksköterska, kognitionsteam mm, för att erbjuda ett helhetsstöd till individerna.
Vi arbetar med metoder som lågaffektivt bemötande och BPSD, och du behöver vara beredd på att hantera både lugnare stunder och utmanande situationer. Arbetet innefattar dokumentation och kontinuerlig uppföljning av insatser genom genomförandeplaner. Du kommer även ha ansvar för att hjälpa till med t ex medicinering i samarbete med boendets sjuksköterska.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller skötare, gärna med inriktning mot psykiatri eller motsvarande utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. Du behöver även ha erfarenhet av arbete med lågaffektivt bemötande för att ha goda förutsättningar. Det är också meriterande om du har erfarenhet av demenssjukdomar, missbruksproblematik, omvårdnadsarbete och självskadebeteende. Eftersom vi arbetar med metoderna BPSD, MI och lågaffektivt bemötande är det meriterande om du har kunskap om dessa metoder.
Det krävs god svenska i såväl tal som skrift, då vi använder språket som arbetsredskap i kontakt med omsorgstagare samt vid dokumentation och journalföring
Vi söker en person med stark samarbetsförmåga som kan lösa konflikter på ett konstruktivt sätt. Du är självgående och tar ansvar för dina uppgifter, samtidigt som du är lyhörd för andras behov och feedback. Din personliga mognad hjälper dig att läsa av olika situationer, och din flexibilitet gör att du är öppen för förändringar, vilket bidrar till ständiga förbättringar i arbetet.Övrig informationhttps://karlstad.se/jobba-hos-oss
kan du se mer om hur det är att jobba hos oss i koncernen Karlstads kommun och om våra förmåner. Nedan kan du också se vad Karlstad som stad har att erbjuda.
Vi jobbar löpande med urvalet under ansökningstiden, så vänta inte med att söka!
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och förenkla kommunikationen med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan via våra rekryteringssystem och inte via e-post eller pappersformat. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
