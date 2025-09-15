Undersköterska i Stockholm
2025-09-15
Vi söker en undersköterska som till arbeta med ögonsjukvård i Stockholm. Publiceringsdatum2025-09-15Dina arbetsuppgifter
Sedvanliga arbetsuppgifter som undersköterska inom ögonsjukvård. Kvalifikationer
Slutförd undersköterskeutbildning.
Tidigare erfarenhet av arbete inom ögonsjukvård
Ansök nu och bli en del av vårt professionella team.Så ansöker du
Skicka ditt CV och personligt brev till oss senast den 17:e september. Märk din ansökan med "Undersköterska".
Vi ser fram emot att höra från dig och kommer att kontakta de sökande som matchar våra krav för vidare intervju.
Observera att endast ansökningar från sökande med undersköterskeutbildning kommer att granskas och beaktas i rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-17
E-post: staff@staffsolutions.se Arbetsgivare Staffsolutions Nordic AB
(org.nr 556593-4766) Jobbnummer
9508041