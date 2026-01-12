Undersköterska Hemtjänsten Järpen
2026-01-12
Vi på Åre kommun skapar förutsättningar för att alla som bor eller vistas här kan förverkliga sina drömmar. I vår storslagna fjällmiljö samsas förväntansfulla skidåkare med jordnära livskonstnärer. Det finns plats för dig också.
Våra medarbetare utför Sveriges viktigaste jobb varje dag. Oavsett var i kommunen vi arbetar, är vi alla gemensamt till för Åre kommuns medborgare. Vi är många olika yrkeskategorier som arbetar i kommunen på olika arbetsplatser. Allas insatser behövs för att leverera god service och fortsätta utveckla verksamheterna och hela kommunen. Vi arbetar med att skapa värde och livskvalitet för våra kommuninvånare, våra företagare och besökare. Hos oss gör du skillnad, varje dag!
I Åre kommun arbetar vi utifrån värdegrunden att vi är professionella, respektfulla och lyhörda.
Som medarbetare i Åre kommun får du ta del av flera förmåner utöver din lön, se länk under övrigt.
Åre kommun är en samisk förvaltningskommun och vi välkomnar sökande som har språklig och kulturell kunskap i samiska.
Socialförvaltningens vision är att vara en lättillgänglig och välfungerande socialförvaltning där vi tillsammans är modiga, nytänkande och professionella.Publiceringsdatum2026-01-12Arbetsuppgifter
Vi söker undersköterskor till Hemtjänsten i Järpen.
Välkommen med din ansökan till vårat härliga gäng i Hemtjänsten Järpen, rekrytering kommer att ske löpande.
Arbetet är förlagt på dagar, kvällar och helger.
Som undersköterska arbetar du tillsammans med legitimerad personal och övriga i teamet för att ge god och individanpassad omvårdnad. Du har ett helhetsperspektiv och bidrar till att skapa trygghet, delaktighet och meningsfullhet i vardagen.
Vi arbetar utifrån både hälso- och sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen, vilket innebär att vi möter människor med olika behov där både medicinska och sociala insatser ingår.
Du ansvarar för delegerade arbetsuppgifter, dokumentation enligt gällande rutiner, och förväntas kunna fatta självständiga beslut i din yrkesroll. Flexibilitet och noggrannhet är en viktig del av uppdraget, då arbetsuppgifterna kan variera beroende på verksamhetens behov.Kvalifikationer
* Du har har bevis/intyg om att rätt att använda yrkestiteln undersköterska enligt Socialstyrelsen, eller dig som inväntar din yrkestitel.
* Meriterande är om du har några års erfarenhet av arbete som undersköterska inom äldreomsorg.
* Det krävs att du är trygg i din yrkesroll och kan arbeta självständigt, har ett helhetsperspektiv, samt känner dig bekväm med att göra bedömningar.
* Du känner dig trygg med att arbeta med delegerade arbetsuppgifter samt dokumentera det som är relevant på ett tydligt och noggrant sätt, i enlighet med arbetsplatsens rutiner samt sjukvårds- och socialtjänstlagen.
* B-körkort är ett krav för att kunna utföra arbetet.
* Du behärskar svenska språket bra i tal och skrift.
Som person har du förståelse för vad som behövs för att ge individanpassad omvårdnad och omsorg. Du kan kliva fram och ta plats när det behövs och tillsammans med dina nya arbetskamrater bidra till roliga stunder i arbetet.
ÖVRIGT
Tjänsten är vakant under förutsättning att ingen övertalighet, behov av omplacering eller företräde finns i kommunen. Provanställning kan komma att tillämpas. Mer information om Åre kommun finner du på www.are.se
Våra förmåner: https://are.se/foretag-och-jobb/jobba-pa-are-kommun/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/vara-formaner Ersättning
