Undersköterska, Hälso- och sjukvårdsenheten - Centrum Norr
2026-03-06
Vill du ha ett jobb där du möter människor i deras vardag och vet att din insats betyder något på riktigt? Då kan det här vara ditt nästa steg. Nu söker vi en undersköterska till hälso- och sjukvårdsenheten med hemområde centrum norr- Erikslid, Sjungande dalen, Klintfors och centrum
DIN ROLL
Som undersköterska inom hälso- och sjukvårdsenheten gör du hembesök hos patienter i hemsjukvården och på vård- och omsorgsboenden. Du är en viktig länk i teamet och fungerar som hälso- och sjukvårdens förlängda arm i det dagliga arbetet.
Du samarbetar nära sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och annan vårdpersonal för att skapa en helhet kring patienten. I uppdraget ingår att planera, dokumentera och organisera arbetet.
En viktig del av rollen är din handledande funktion. Vi värderar högt din förmåga att dela med dig av kunskap och stödja kollegor i omvårdnadsarbetet. Genom samarbete, tillit och dialog bidrar du till att stärka kompetensen hos den personal som arbetar närmast patienten och säkerställer en trygg och personcentrerad vård.
Arbetsuppgifterna är varierade och kan till exempel innebära läkemedelshantering, riskbedömningar för fall, trycksår och undernäring, uppföljning av hälsotillstånd, provtagning, blodtryckskontroller och sårbehandling. Du arbetar dagtid, 40 timmar per vecka. Eftersom du tillhör ett hemområde möter du många olika människor och arbetsdagarna ser sällan likadana ut.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Du är utbildad undersköterska och har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg. Du känner dig trygg i att utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter och trivs i ett arbete som kombinerar självständighet med nära samarbete i team. B-körkort är ett krav.
För att lyckas i rollen behöver du vara ansvarstagande och pålitlig, med förmåga att planera ditt arbete och säkerställa att insatser genomförs med kvalitet och omtanke. Du är flexibel och kan prioritera om när förutsättningarna förändras. Samtidigt är du lösningsorienterad och ser möjligheter även när situationer är komplexa. Du har lätt för att samarbeta och skapa förtroendefulla relationer med både patienter och kollegor. Arbetet kan vara fysiskt krävande, vilket innebär att du behöver ha goda fysiska förutsättningar.
För tjänsten behöver du ha god kommunikativ förmåga i svenska, både i tal och skrift. Eftersom Skellefteå kommun är en finsk och samisk förvaltningskommun ser vi det som meriterande om du kan finska eller samiska. Kan du dessutom teckenspråk ser vi det som en tillgång i verksamheten.
Tjänsten omfattas av krav på registerutdrag enligt lag. Inför ett eventuellt erbjudande om anställning ska du uppvisa utdrag ur belastningsregistret för arbete med äldre personer eller personer med funktionsnedsättning. Du ansvarar själv för att beställa rätt utdrag från Polismyndigheten.
DIN NYA ARBETSPLATS
Hälso- och sjukvårdsenheten är en del av kommunens vård- och omsorgsverksamhet. Tillsammans arbetar vi för att ge trygg, nära och professionell vård där patientens behov alltid står i centrum.
Här blir du en del av ett engagerat team där vi stöttar varandra, delar kunskap och utvecklar arbetssätt som möter framtidens behov. Skellefteås utveckling påverkar även oss och vi arbetar aktivt för att stärka kvaliteten och tillgängligheten i vården.
Som medarbetare hos oss får du en trygg och stabil arbetsgivare, möjlighet till kompetensutveckling och förmåner som friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Framför allt får du ett meningsfullt arbete där du gör skillnad - varje dag.
BRA ATT VETA
Vi rekryterar kompetensbaserat och fokuserar på din erfarenhet, kunskap och potential. I stället för personligt brev besvarar du några urvalsfrågor och bifogar ett uppdaterat CV. Arbetspsykologiska tester används som en del i rekryteringsprocessen.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå (https://skelleftea.se/)
som plats att bo och leva på.
Här kan du också läsa om våra förmåner (https://skelleftea.se/formaner)
och se lönestatistik (https://skelleftea.se/lonestatistik)
