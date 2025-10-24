Undersköterska dag/kväll till Åsliden
Båstads kommun ligger på natursköna Bjärehalvön, omgiven av hav i tre väderstreck. Här möts du av vacker natur, goda kommunikationer och ett aktivt samhälle med full service. Vårt läge med två järnvägsstationer, närhet till flygplats och motorväg gör kommunen till en attraktiv plats att både bo och arbeta i.
Vår vision är att vara en förebild för ett friskt liv och hållbart entreprenörskap - en plats där människor vill bidra, växa och utvecklas. Som arbetsgivare erbjuder vi en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö, där vår värdegrund bygger på professionalism, arbetsglädje och respekt.
Tillsammans gör vi skillnad varje dag genom att ge god service till våra invånare, med engagemang, samarbete och vilja att utvecklas.
Båstads kommun har ett särskilt boende med växelvård i Östra Karup. Åsliden har 30 permanenta platser samt 5 platser för växelvård och är uppdelat på 3 avdelningar.
Nu söker vi dig som vill vara en del av vårt team på Åsliden i Östra Karup. Vi arbetar för en kvalitativ tillvaro med mycket trevnad och socialt innehåll. Som medarbetare hos oss kommer du arbeta tillsammans med ett glatt gäng kollegor som vill utvecklas och påverka. För att kunna ge den bästa omvårdnaden till Åslidens vård- och omsorgstagare söker vi just dig som vill göra detta tillsammans med oss!Publiceringsdatum2025-10-24Arbetsuppgifter
Som medarbetare arbetar du med att ge stöd och omvårdnad i vardagen utifrån den enskildes behov, förmåga och önskemål som framgår av genomförandeplanen. Det innebär bland annat hjälp och stöd vid personlig hygien, av- och påklädning och måltidssituationer. Vi lägger stor vikt vid att skapa en meningsfull vardag för individen och ge trygghet för vård- och omsorgstagarna, där ett ansvarsfullt kontaktmannaskap har stor vikt. Det dagliga sociala innehållet är något vi arbetar aktivt med och vi erbjuder dagliga aktiviteter antingen enskilt eller gemensamt.
Du samarbetar inte bara med dina kollegor på Åsliden utan även med andra professioner såsom sjuksköterska, sjukgymnast/fysioterapeut och arbetsterapeut. Delegerade HSL uppgifter förekommer i form av bland annat läkemedelshantering och ordinationer från rehab. I det dagliga arbetet ingår löpande dokumentation och du deltar aktivt i det systematiska kvalitetsarbetet.
Arbetstiderna är dag/kväll vardag och helg.Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad undersköterska och vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter/yrkesområdet.
Du sätter alltid vård och omsorgstagarens individuella behov i fokus. Som person är du positiv, engagerad och prestigelös, har ett professionellt bemötande gentemot vård- och omsorgstagare, anhörig och medarbetare, vidare är du flexibel, noggrann och lyhörd.
Vi arbetar både i grupp och självständigt och därför är det viktigt att du fungerar i båda sammanhangen och har förmåga att ta egna initiativ. Har ett lösningsfokuserat förhållningssätt och som kollega vill du vara med och bidra att skapa en god arbetsmiljö med dialog och delaktighet.
Du är medveten om syftet och vikten av dokumentation, rapportering, planering, genomförande av insatser, uppföljning och utvärdering mot det uppsatta målet. Du behärskar det svenska språket i tal och skrift, god datorvana behövs då all dokumentation sköts med hjälp av IT-stöd. Kan ta emot delegeringar av hälso- och sjukvårdsinsatser.
Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att få veta mer om dig! Urval och intervjuer sker löpande.
ÖVRIGT
Som en del i vårt hälsofrämjande arbete erbjuder vi friskvårdsbidrag, rökfri arbetstid tillämpas. Båstads kommun är en del av Familjen Helsingborg och genom det finns samarbetsområden för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte i regionen.
Som en del i anställningsprocessen har vi som rutin att ta registerutdrag ur polisens belastningsregister. Detta innebär att vi kommer att begära ett registerutdrag från dig innan anställning .Du beställer själv registerutdraget från Polisen och blanketten heter Kontroll av egna uppgifter. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag.
Kommunala avtal gäller. För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald. Med en tillsvidareanställning följer en skyldighet att krigsplaceras i Båstads kommun.
Från och med 1 juli 2023 krävs det ett bevis från Socialstyrelsen om skyddad yrkestitel för att få använda titeln undersköterska alternativt intyg från tidigare/nuvarande arbetsgivare som styrker uppgifter om tillsvidareanställning per 1 juli. Läs mer på Socialstyrelsens webbplats: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel/
Fackliga representanter nås via respektive fackförbunds webbplats.
Inför rekryteringsarbetet har Båstads kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
