Undersköterska, Capio Geriatrik Dalen, avd 41

2026-02-27
Välkommen till en av Stockholms största geriatriska kliniker!
Vi välkomnar dig till en trevlig, välfungerande och inkluderande avdelning med stort engagemang. Vi söker nu en undersköterska för tillsvidareanställning på deltid med tjänstgöring dag- och kvällspass. Helgtjänstgöring varannan helg. Sysselsättningsgrad 70%.
Avdelning 41 är en allmängeriatrisk avdelning med 18 vårdplatser som är specialiserad på geriatrisk utredning, behandling och omvårdnad. Vanliga diagnoser är bl.a. infektioner, hjärt- och kärlsjukdomar, njursvikt, KOL och diabetes. Målet under vårdtiden är en god personcentrerad vård med hög patientsäkerhet, där alla känner sig välkomna och respekterade. Den geriatriska patienten är komplex och därför behövs ett multiprofessionellt team, bestående av flera olika professioner, för en säker och välfungerande vård.
Vi erbjuder geriatrisk slutenvård med direktintag dygnet runt, året om. Patienterna kommer via slutenvården, akutmottagning, ambulans, närakut, äldreboende och vårdcentral. Vi har även en specialistmottagning för utredning av kognitiv svikt.
På sjukhusområdet finns även tillgång till röntgen och närlaboratorium.
Din roll
Dina arbetsuppgifter kommer att vara basal omvårdnad, venprovtagning, EKG, bladder-scan, katetersättning, NEWS, sårbehandling samt vissa teamuppgifter. Vi arbetar personcentrerat och alla viktiga beslut gällande patientens omvårdnad och behandling fattas gemensamt i teamet.
Arbetstider är : dagpass kl. 07:00 - 15:30 kvällspass kl. 13:30-21:30. Andra arbetstider kan förekomma.
Vi erbjuder dig
En trygg anställning genom kollektivavtal och försäkringar
Närvarande chefer
Friskvårdsbidrag och tillgång till personalgym & gruppträning
Frukost varje fredag
En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Personalparkering till reducerad kostnad
Om dig
Du är utbildad undersköterska och har bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen.
Vi söker dig som är i början av din karriär eller har några års erfarenhet - det viktigaste för oss är inte hur länge du har arbetat, utan hur du vill arbeta. Har du erfarenhet av vårdavdelning är det meriterande, men vi välkomnar även dig som är ny i yrket och vill växa tillsammans med oss.
Du är nyfiken, engagerad och vill utvecklas i din yrkesroll. Hos oss får du möjlighet att lära, ta ansvar i din takt och bli en viktig del av teamet.
Du bemöter patienter och kollegor med respekt och arbetar personcentrerat. Du trivs både med självständiga arbetsuppgifter och med att samarbeta i team.
Vi söker dig som vill bidra till en god arbetsmiljö och hög patientsäkerhet - och som vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med oss.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 260227
Sista dag att ansöka är 260325
