Undersköterska/boendeassistent Klintehamn
2025-11-05
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Hemtjänsten Klintehamn
Hemtjänsten i Klintehamn består av två trygga team med erfarna och engagerade medarbetare.
Vi kompletterar varandra med olika kompetenser och arbetssätt - alltid med brukarens bästa i centrum. Hos oss är ingen dag den andra lik, och vi tar oss an vardagens utmaningar tillsammans och med ett stort hjärta.
Vårt arbete sker i en naturskön miljö, där området sträcker sig från Ekstakustens vackra vyer till Fröjel, Tofta och i Klintehamn.
Vi arbetar flexibelt och i nära samarbete med andra hemtjänstgrupper på mellersta och södra Gotland. Tillsammans skapar vi en trygg och omtänksam omsorg för dem vi finns till för.
Vi erbjuder dig kompetensutveckling och friskvårdsbidrag.
Nu söker nu två nya medarbetare till vår arbetsgrupp.Publiceringsdatum2025-11-05Arbetsuppgifter
Inom hemtjänsten arbetar vi med omvårdnad hemma hos våra brukare. Vårt mål är att ge en omsorg av hög kvalitet med individen i fokus. I vår verksamhet är det kundens behov, intressen och vanor som bestämmer hur hemtjänsten utformas. Vi planerar omsorgen tillsammans med brukaren och lägger upp en individuell genomförandeplan för hur hjälpen ska utföras.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter består i att utifrån biståndsbeslut utföra omsorgsarbete i brukaren hem.
I arbetet ingår bland annat personlig omvårdnad, medicinska insatser som utförs på delegation av legitimerad personal, matlagning, ledsagning, inköp och tvätt. Det förekommer även palliativ vård och vak.
Vi arbetar med digitalt planeringsverktyg och du får därför en personlig mobil där du även ges möjlighet att dokumentera i journalsystemet Treserva. Vi ser därför att du har goda kunskaper att hanterera digitala system.
Du arbetar utifrån ett grundschema med arbete dagtid, kvällstid och varannan helg.
Vem är du?
Vi söker främst dig som är utbildad undersköterska. För att anställas som undersköterska krävs att du har rätt att använda den skyddad yrkestiteln enligt gällande regler.
Söker du som boendeassistent så har du genomfört en gymnasial utbildning. Det är meriterande med någon form av utbildning med inriktning mot vård och omsorg, exempelvis vårdbiträde.
Vi ser det som meriterande om du har arbetat inom omvårdnadsyrket och/eller äldreomsorgen tidigare. Det är även meriterande om du har erfarenhet från arbete med kognitiva/medicinska funktionsnedsättningar, BPSD (Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demenssjukdom) och palliativ vård. B-körkort är ett krav.
För att du ska trivas med uppdraget behöver du vara flexibel och snabbt kunna ställa om när förutsättningarna förändras och göra nödvändiga prioriteringar med bibehållen hög kvalitet och service. Arbetet kräver att du har förmågan att arbeta självständigt såväl som att ha ett gott och nära samarbete tillsammans med dina kollegor och övriga personer som är involverade runt brukaren.
Du är trygg i din yrkesroll, har ett gott omdöme och förståelse för hur människan tar till sig kunskap efter deras olika förutsättningar och har förmåga att anpassa ditt sätt att förmedla ditt budskap till mottagaren.
Det är viktigt att du är trygg i det svenska språket, i både tal och skrift, då all kommunikation och dokumentation sker på svenska.
Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet enligt beskrivna kompetenser ovan.
Före erbjudande om anställning ska ett godtagbart utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas, https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/.
Om du kallas på intervju så ska du kunna styrka med ett dokument att du får lov att arbeta i Sverige. Dokument kan vara pass eller personbevis https://www.skatteverket.se/funktioner/sok/sok.4.64a656d113f4c7597011b3.html?query=personbevis.
Om socialförvaltningen
Som en del av Region Gotland arbetar vi på socialförvaltningen med sociala insatser som rådgivning, stöd och behandling. Våra verksamhetsområden är socialtjänst, hemsjukvård, äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning på hela Gotland. Dygnet runt möter vi människor i alla åldrar och med olika behov; barn, familjer, vuxna och äldre. Tillsammans möjliggör vi goda förutsättningar till vård, stöd och service genom hela livet.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1087". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemtjänsten södra Gotland Kontakt
Gabriella Moon, enhetschef 0498-204426 Jobbnummer
9589130