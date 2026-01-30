Undersköterska/assistent omvårdnad för sommarvikariat på Djurö vårdcentral
Region Stockholm / Undersköterskejobb / Värmdö Visa alla undersköterskejobb i Värmdö
2026-01-30
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Värmdö
, Vaxholm
, Tyresö
, Lidingö
, Stockholm
eller i hela Sverige
Vill du arbeta under sommaren i vacker skärgårdsmiljö? Välkommen till Djurö vårdcentral!
Vi är en liten och gemytlig vårdcentral med ca 4 600 listade patienter belägen på Djurö i Stockholms skärgård.
Vår verksamhet präglas av stor närvaro i närsamhället och mycket god tillgänglighet. Vi har mottagning både på vårdcentralen och på våra läkarstationer på Möja, Sandhamn och Runmarö samt på så kallad bryggmottagning i läkarbåten på flera öar inom Värmdö kommun. Vid vårdcentralen finns även hemsjukvård. På vårdcentralen arbetar tre specialistläkare, en ST läkare, nio distriktssköterskor/ sjuksköterskor och fem undersköterskor.
Arbetet bedrivs i moderna ljusa och trevliga lokaler. Vårdcentralen tillhör Värmdö primärvård och vi samarbetar nära med Gustavsbergs vårdcentral. Vårt arbete präglas av evidensbaserade behandlingsmetoder, konstant utveckling och ständiga förbättringar.
Vi söker nu dig som är utbildad undersköterska eller om du som studerar till läkare eller sjuksköterska och kan arbeta som omvårdnadsassistent. Genomgångna fyra terminer på respektive utbildning är ett krav.
Arbetsuppgifterna är mottagningsarbete, hemsjukvård samt en viss del på Läkarbåten och ute på öarna i skärgården.
Anställningsform:
Timanställning från början av juni till mitten av augusti.
Kvalifikationer:
• Undersköterska eller läkar- eller sjuksköterskestudent efter genomgångna fyra terminer på utbildningen
• Körkort B
Personliga egenskaper:
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och söker dig som är öppen som person, har stor flexibilitet, vana vid självständigt arbete kombinerad med stark känsla för teamarbete. Publiceringsdatum2026-01-30Övrig information
Urval sker löpande och vi kan kalla till intervju innan sista ansökningsdag passerat så vänta inte med att skicka in din ansökan.
Välkommen in med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/763". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Djurö vårdcentral Kontakt
Charlotte Falkenberg, enhetschef 08-12339677 Jobbnummer
9714871