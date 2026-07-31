International Category Manager - Indirect Procurement
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2026-07-31
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-31Om företaget
E.ON Procurement Nordics är en strategisk partner till E.ONs olika affärsområden där vi tillsammans säkerställer att organisationen har rätt leverantörer, material och tjänster för att bygga, driva och utveckla framtidens energilösningar.
Nu söker vi en International Category Manager till vårt team Indirect Procurement. Teamet ansvarar övergripande för de indirekta inköpskategorierna inom E.ON i Sverige som exempelvis konsulttjänster, IT, HR, Facility Management, bevakning/säkerhet, tekniska komponenter, skyddskläder, fordonsleasing, marknadsföring, kommunikation och andra affärsstödjande kategorier.
Din roll
Som International Category Manager har du en nyckelroll i att utveckla och driva det strategiska inköpsarbetet inom dina kategorier. Du arbetar nära verksamheten och leder upphandlingar – från behovsanalys och strategi till förhandling, avtal och uppföljning. Du driver utvecklingen mot ett mer digitalt och datadrivet inköp, där transparens, uppföljning och smarta beslutsstöd är centrala delar.
I rollen kommer du bland annat att:
Driva strategiska upphandlingar och utveckla kategoristrategier med fokus på affärsvärde, kvalitet och långsiktighet.
Bygga starka leverantörsrelationer, ansvara för ram- och projektavtal samt följa upp leverantörernas prestation.
Samarbeta nära verksamheten för att utveckla hållbara inköpslösningar och driva förbättringar genom nya arbetssätt och digitalisering.
Bidra till utvecklingen av E.ONs internationella kategoriarbete.
Säkerställa efterlevnad av interna processer och externa regelverk (ex. LUF).
I rollen kan även kategoriansvar inom energilagring (BESS – Battery Energy Storage Systems) ingå, där du arbetar i gränssnittet mellan teknik, affär och energiomställning.
Dina erfarenheter
För att lyckas och trivas i rollen ser vi att du har en relevant utbildning inom exempelvis ekonomi, juridik, teknik eller motsvarande. Du har flerårig erfarenhet av strategiskt inköp och känner dig trygg i att driva komplexa upphandlingar och leverantörsförhandlingar i en affärsnära roll. Har du erfarenhet av indirekt inköp eller upphandling inom reglerad verksamhet, exempelvis enligt LUF eller LOU, är det meriterande men inget krav.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. Rollen passar dig som trivs i en föränderlig miljö där du får vara med och utveckla både affärer och arbetssätt. Du är nyfiken, initiativtagande och tycker om att utmana invanda arbetssätt för att hitta smartare lösningar. Samtidigt har du förmågan att arbeta strukturerat i en miljö med tydliga processer. Du är en kommunikativ och relationsskapande person som bygger förtroende hos både verksamhet och leverantörer, och trivs med att samarbeta och skapa resultat tillsammans med andra.
Hur är det hos oss?
Du blir en del av ett team med sju International Category Managers som gärna delar med sig av sin kompetens, utvecklas tillsammans och har roligt på vägen. Din närmaste chef, Marie Lindskog Bylin, leder med tillit och engagemang. Hon tror på att ge sina medarbetare stort utrymme att ta egna initiativ och utvecklas i sina roller, samtidigt som hon alltid finns nära till hands som ett coachande och engagerat stöd.
Varmt välkommen att söka och var med oss på vägen mot ett hållbart samhälle! Sista ansökningsdag är 14:e augusti.
För frågor gällande tjänsten, vänligen kontakta rekryterande chef:
Marie Lindskog Bylin, marie.lindskog.bylin@eon.se
För fackliga frågor, vänligen kontakta:
Hanna Rosen, Unionen, +46 705 705254
Akademikerna, Akademikerna@eon.se
Mattias Andolfsson, Ledarna, mattias.andolfsson@eon.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "447". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare E.ON Sverige Aktiebolag
(org.nr 556006-8420), https://jobs.eon.com/
211 20 MALMÖ Arbetsplats
E.ON Sverige AB Kontakt
E.ON Recruiting Team careers@eon.com Jobbnummer
10016680