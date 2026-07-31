Specialistläkare till Vuxenpsykiatrimottagning i Kristianstad
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel / Läkarjobb / Kristianstad Visa alla läkarjobb i Kristianstad
2026-07-31
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Är du specialistläkare inom psykiatri och trivs med ett varierande arbete? Sök till oss!
Verksamhetsområde (VO) vuxenpsykiatri Kristianstad bedriver öppenvård i Hässleholm, Kristianstad, Simrishamn och Ystad. Akutmottagningen och all slutenvård ligger i Kristianstad. För invånare tillhörande Ystad, Skurup och Sjöbo erbjuds slutenvård och akutmottagning i Malmö och Lund. Vårt upptagningsområde är Skånes nord- och sydöstra kommuner, med sammanlagt cirka 300 000 människor. Vi har ett gott samarbete med kommunerna genom samverkansmöten och vårdplaneringar. Trots en stor geografisk spridning karaktäriseras vår verksamhet av närhet och korta beslutsvägar.
Vuxenpsykiatriska mottagningen i Kristianstad har cirka 80 medarbetare. Vi arbetar i tvärprofessionella team bestående av läkare, sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, skötare, medicinska sekreterare och två enhetschefer.
Se filmen om en psykiaters vardag i Region Skåne:https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/tjanstgoring-praktik-och-utbildning/framtidsyrken/psykiater/en-psykiaters-vardag-i-region-skane/
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Som läkare arbetar du bland annat med utredning, behandling och samverkan kring rehabilitering och habilitering. Du ingår i ett väl kvalificerat tvärprofessionellt team där det dagliga arbetet sker såväl teambaserat som i separata yrkesgrupper. I rollen har du ett tätt samarbete med läkare på övriga psykiatriska mottagningar i Kristianstad samt med psykiatriska akuten och heldygnsvården. Vi har även ett gott samarbete och samverkan med kommunerna, somatisk vård och olika myndigheter så som Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
• Att arbeta i vården innebär att dagligen förvalta begränsade resurser klokt i möte med stora vårdbehov. I vår verksamhet får vi fortfarande tilliten att i god dialog med övriga och ledningen göra medicinska prioriteringar och således utöva vårt medicinska ledarskap, berättar Ingrid, överläkare i psykiatri.
Vi erbjuder dig en stimulerande miljö där det finns stora möjligheter att påverka arbetet på mottagningen. Idag arbetar vi utefter de standardiserade vårdprocesserna men verksamheten har pågående förbättringsarbete inom olika områden, vilket ger dig stora möjligheter till utveckling i din yrkesroll.
Dina arbetstider är dagtid, måndag till fredag. Jourtjänstgöring sker enligt överenskommelse. Vi erbjuder även heltid med möjlighet till deltid.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du har även specialistkompetens inom psykiatri alternativt annan erfarenhet från psykiatrin. Erfarenhet av arbete inom öppenvård ses som meriterande. Det är även meriterande med kunskaper i systemen Melior, VÅPS och/eller Medspeech.
Arbetet på mottagningen förutsätter att du arbetar metodiskt och kan behålla ditt lugn vid högt tempo. Vid intensiva perioder kräver arbetet att du kan prioritera om och anpassa dig till ändrade omständigheter och planering. Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga samt värnar om den sociala arbetsmiljön. Därtill trivs du med att arbeta och utveckla verksamheten tillsammans med dina kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ett gott etiskt förhållningssätt.
Som en del av den lämplighetsprövning, inför beslut att erbjuda arbete, kan det komma att göras en kontroll ur misstanke- och belastningsregistret. Läs mer här om när en kontroll kan bli aktuell: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/villkor-och-formaner/#418025
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att träffa dig!
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Heltid med möjlighet till deltid.
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.
Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den tredje största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vård och omsorg. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.
Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatri. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet.
På http://www.skane.se/rekryteringsstatus
kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336408". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Skåne
(org.nr 232100-0255)
Region Skåne (visa karta
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000 00 - Arbetsplats
Region Skåne, Psykiatri, habilitering och hjälpmedel Kontakt
Julia Borg, Läkarförbundet 044-3092025 Jobbnummer
10016691