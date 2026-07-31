Jurist Till Rättsenheten Spsm
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rättsenheten / Juristjobb / Solna Visa alla juristjobb i Solna
2026-07-31
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rättsenheten i Solna
, Stockholm
, Örebro
, Härnösand
, Malmö
eller i hela Sverige
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver egna specialskolor på olika orter i Sverige. Vi erbjuder också stöd till förskolor och skolor i hela landet för att tillsammans skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Dessutom fördelar vi statsbidrag och utvecklar läromedel.
Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb
Verksamhetsområde Stöd och styrning arbetar med ett effektivt internt stöd och en god intern styrning och kontroll. Vi utvecklar vår verksamhet för ett hållbart samhälle. Rättsfrågor, processtöd, ekonomi, verksamhetsstyrning, personalfrågor, kompetensförsörjning, IT-frågor, internservice, upphandling och lokalförsörjning finns i verksamhetsområdet.
Rättsenheten ansvarar bland annat för att ge myndigheten stöd i juridiska frågor och deltar i myndighetens remisshantering. Enheten ansvarar även för myndighetens arkiv- och registraturverksamhet.
2 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är jurist och vill arbeta nära myndighetens kärnverksamhet. Arbetet omfattar juridiska frågor inom ett brett spektrum av rättsområden, där ärendena varierar i både omfattning och komplexitet från övergripande och strategiska frågeställningar till mer praktiska och operativa delar, allt inom ramen för SPSM:s breda uppdrag.
Som jurist hos SPSM ger du stöd till framförallt myndighetens chefer och andra ledare, men också till experter och handläggare. Du omsätter juridik i tillämpbara råd och vägleder på ett tydligt, pedagogiskt och förtroendeskapande sätt. Du bidrar genom att identifiera risker, möjligheter och lösningar som fungerar i praktiken.
I rollen ingår att:
• ge såväl avancerad som enklare juridisk rådgivning till verksamheten i både vardagliga och mer komplexa ärenden,
• delta i och bidra till myndighetsövergripande projekt och utvecklingsinitiativ,
• hålla utbildningar och sprida kunskap i juridiska frågor,
• bidra till hög kvalitet i myndighetens externa kommunikation, exempelvis i yttranden till Regeringskansliet och andra myndigheter samt i publicerat material.
Du jobbar mot hela myndigheten och din juridiska kompetens och ditt omdöme bidrar direkt till god rättslig kvalitet i verksamheten.
Dina kollegor är utspridda i landet och mötena sker därför oftast via digitala verktyg. Resor i arbetet kan förekomma.
Din arbetsplats kommer antingen att vara i Örebro eller Solna och annonsen publiceras därför på båda orter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har
• Jur kand eller juristexamen
• Minst två års erfarenhet av;
• juridisk rådgivning i myndighet,
• arbete som jurist med att ge juridiskt stöd till en myndighet eller
• arbete som jurist i domstol och där kommit i kontakt med förvaltningsrätt.
• Erfarenhet av att i det dagliga arbetet förklara juridik för icke-jurister på ett begripligt sätt.
• Erfarenhet av att självständigt driva uppdrag och eller ärenden
• Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal på svenska alternativt svenskt teckenspråk samt skrift på svenska.
Det är meriterande om du har särskild kunskap eller erfarenhet av följande juridiska områden:
• Skoljuridik
• förvaltningsrätt
• offentlighet och sekretess
• hälso- och sjukvårdsrätt
• barnrätt
• upphovsrätt
• dataskyddsrätt. Dina personliga egenskaper
• För dig är ingen uppgift för stor eller för liten utan du löser uppgifter på ett prestigelöst och flexibelt sätt
• Du trivs med att arbeta i grupp men också att driva ditt arbete självständigt inom ditt ansvarsområde
• Du är samarbetsorienterad och har ett positivt bemötande
• Du är tydlig och har god förmåga att på ett positivt sätt förmedla juridik till icke-jurister och har även i övrigt god kommunikativ förmåga.
Stor hänsyn tas till personlig lämplighet.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet:, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.
Provanställning på 6 månader tillämpas.
Vi vill att du ska ha en bra balans mellan arbete och fritid. Därför har du möjlighet att arbeta en viss del på distans, om verksamheten tillåter det och i samråd med din chef.
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.
I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2 STO-2026/494, 2 STO-2026/495". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Specialpedagogiska Skolmyndigheten
(org.nr 202100-5745)
Nybrogatan 14 C (visa karta
)
871 31 HÄRNÖSAND Arbetsplats
Specialpedagogiska skolmyndigheten, Rättsenheten Kontakt
OFR/S fackförbundet ST
Henrik Sjölin henrik.sjolin@spsm.se 010-4735472 Jobbnummer
10016706