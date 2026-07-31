Kurator inom våld i nära relationer och funktionsnedsättning
Huddinge kommun, Stöd i ord. boende sek.ledning / Kuratorjobb / Huddinge Visa alla kuratorjobb i Huddinge
2026-07-31
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Värderar du närhet, att växa och skapa de bästa förutsättningarna för alla som bor och verkar i Huddinge kommun? Då erbjuder vi mängder av karriärmöjligheter i en välfungerande och växande kommun med både natur och storstadspuls runt hörnet. Hos oss känner du dig trygg, delaktig och stolt när vi med kraft gör skillnad, varje dag. I Huddinge kommun arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle, där natur, teknik och god service samspelar. Huddinge är en stor Stockholmskommun med cirka 6 400 medarbetare och fler än 110 000 invånare.
Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen.
Huddinge kommun arbetar för att vara en trygg, rättssäker och professionell verksamhet. Som en del av vår rekryteringsprocess kan vi därför komma att genomföra bakgrundskontroller och begära registerutdrag i slutskedet av vissa rekryteringar. Om du blir aktuell för detta får du tydlig information och möjlighet att lämna ditt samtycke innan kontrollen genomförs.
Socialförvaltningen ansvarar för individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Vi arbetar förebyggande med stöd, insatser och myndighetsutövning till barn, ungdomar, familjer, vuxna, äldre och personer med funktionsnedsättning.
Vårt uppdrag är att öka individers förutsättningar att leva under så bra levnadsvillkor som möjligt samt att stärka individer till att leva ett självständigt liv. Vi är en socialtjänst som ligger i framkant i preventionsarbetet och i omställningsarbetet till en än mer lätt tillgänglig och kunskapsbaserad socialtjänst.
1 plats(er).
Vill du vara med och stärka stödet till personer med funktionsnedsättning som utsätts för våld i nära relationer?
Hos oss får du möjlighet att göra verklig skillnad genom att kombinera individuellt stöd med utvecklingsarbete och kompetensstöd till verksamheter.Publiceringsdatum2026-07-31Om tjänsten
Huddinge kommun stärker arbetet mot våld i nära relationer för personer med funktionsnedsättning och söker därför en stödfunktion med kuratorsliknande uppdrag.
I rollen ger du stöd till personer som utsätts för våld eller riskerar att utsättas för våld, samtidigt som du fungerar som ett konsultativt stöd till verksamheter inom funktionshinderområdet. Uppdraget omfattar förebyggande arbete, individuellt stöd och kompetensutveckling.
Du kommer bland annat att:
erbjuda stödsamtal och psykosocialt stöd till brukare
informera om rättigheter, stödinsatser och vägar till hjälp
arbeta kunskapshöjande kring våld, relationer, gränssättning och självkänsla
identifiera och uppmärksamma våldsutsatthet och våldsutövande
samordna kontakter med andra myndigheter och aktörer
bidra till säkerhetsplanering och skyddsinsatser
ge konsultation, handledning och stöd till verksamheterna
genomföra utbildningar och bidra till metodutveckling inom området.
Målgruppen kännetecknas av varierande kommunikationsförmåga och kan ha särskilda svårigheter att identifiera, berätta om eller söka hjälp vid våldsutsatthet. Därför är kunskap om sambandet mellan våld, beroendeställning och funktionsnedsättning central i uppdraget.
Vi sitter i lokaler ett stenkast från Huddinge centrum, med goda kommunikationer.
Vem är du?
Kvalifikationskrav
Socionomexamen eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig, t.ex. beteendevetarprogrammet.
Dokumenterad erfarenhet av arbete med våld i nära relationer.
God kunskap om socialtjänstens ansvar och insatser inom våldsområdet.
Erfarenhet av stödjande samtal och psykosocialt arbete.
God förmåga att arbeta självständigt och konsultativt.
Kunskap om funktionsnedsättningar.
Det är meriterande om du har
Erfarenhet av arbete inom LSS eller funktionshinderområdet.
Kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation (AKK).
Erfarenhet av handledning och konsultation.
Erfarenhet av samverkan mellan olika myndigheter och verksamheter.
Erfarenhet av risk- och säkerhetsbedömningar.
Utbildning inom våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck eller FREDA.
Vi söker dig som har ett starkt brukarfokus och ett respektfullt bemötande. Du är trygg i komplexa och känsliga ärenden, har lätt för att skapa förtroendefulla relationer och kan anpassa din kommunikation utifrån individens förutsättningar. Du är pedagogisk, trivs i en konsultativ roll och har god förmåga att samverka och bygga nätverk.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varför Huddinge?
För att vi ska kunna utföra vårt uppdrag är du som medarbetare i Huddinge kommun det viktigaste vi har. Därför erbjuder vi en rad förmåner för ett hållbart arbetsliv och för att underlätta din vardag: Arbeta i Huddinge kommun (https://www.huddinge.se/arbete-och-karriar/arbeta-i-huddinge-kommun/#Formaner)
Upplysningar
Tjänsten är en särskild visstidsanställning på heltid med start 1 januari 2027 eller enligt överenskommelse, till och med 31 december 2027, med eventuell möjlighet till förlängning.
Vid frågor om tjänsten, vänligen kontakta sektionschef Therese Stjerna, therese.stjerna@huddinge.se
.
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Ansök senast den 21 augusti.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336128". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Huddinge Kommun
(org.nr 212000-0068)
Kommunalvägen 1-5 (visa karta
)
141 47 HUDDINGE Arbetsplats
Huddinge kommun, Stöd i ord. boende sek.ledning Kontakt
Sektionschef
Therese Stjerna Therese.Stjerna@huddinge.se +46853537850 Jobbnummer
10016698