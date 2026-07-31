Operativ Change Manager
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2026-07-31
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Har du erfarenhet från en professionell Changehantering enligt ITIL och vill använda den för att upprätta och leda en professionell CAB i en annan verksamhet? Är du resultatinriktad, strukturerad och metodisk och har en bra samarbetsförmåga? Vill du bidra till en verksamhet som är av hög vikt för vårt samhälle? Då kan detta vara en spännande möjlighet för dig.
Försvarsmaktens uppdrag är att skydda Sverige och våra värderingar. Vår profession och värdegrund präglas av viljan att stödja och hjälpa, både varandra och andra. I vår värdegrund arbetar vi efter ledorden: Öppenhet, Resultat, Ansvar. Det innebär bland annat att Försvarsmaktens medarbetare löser sina uppgifter tillsammans, vilket ställer stora krav på delaktighet, förtroende och trygghet. Inom Försvarsmakten drivs alla uppdrag med ett tydligt mål att leverera resultat i rätt tid och till förväntad kvalitet. Alla medarbetare tar ansvar genom att vara lojala, både mot varandra och mot uppdraget.
Hos oss har du stora möjligheter att bidra till nytta och samtidigt utvecklas inom ditt kunskaps- och intresseområde.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Försvarsmakten är i tillväxt och det ställer höga krav på en allt snabbare utveckling av våra IT-system utan att tumma på kvaliteten och säkerheten. För att stödja detta har vi behov av att vidareutveckla och förstärka våra processer kring produktionssättning av förändringar inom några av våra system. Vi söker nu en Operativ Change Manager vars huvuduppdrag kommer att bli att upprätta och driva en professionell CAB (Change Approval Board) inom ett systemområde.
Ditt huvuduppdrag kommer att bli att förbereda för upprättandet av en CAB och att därefter implementera och driva den på ett professionellt sätt. I detta ligger att:
Tydliggöra processen för godkännande inför produktionssättning
Säkerställa adekvata mallar, checklistor och mötesformer för CAB
Utbilda i processen
Implementera och driva regelbundna CAB-möten med intressenter och beslutsfattare
Säkerställa professionell dokumentation och spårbarhet före och efter möten
Först upprätta CABen för ett system och därefter stegvis bredda den till att omfatta flera system
Kontinuerligt vidareutveckla processen i samklang med övrig metod- och processutveckling
Vem är du?
Vi tror att du har en bakgrund från en välstrukturerad IT-verksamhet och vill ta nästa steg. Du vill vara delaktig i att vidareutveckla en samhällsnyttig IT-verksamhet i tillväxt med höga kvalitets- och säkerhetskrav.
Specifikt vill vi att du har följande kvalifikationer:
Konkret egen erfarenhet från changehantering med en professionell CAB enligt ITIL
Generellt god erfarenhet och kompetens inom ITIL-ramverket
Relevant utbildning och kompetens inom IT och teknik
Erfarenhet av IT-drift och/eller systemförvaltning
Förståelse för agila metoder
Erfarenhet från förändringsarbete
Förmåga att nå resultat i en miljö med hög komplexitet och flera intressenter
Behärskar svenska och engelska väl, både i tal och skrift
Svenskt medborgarskap
Meriterande:
Egen erfarenhet från ITIL4
Erfarenhet från både on-prem och molnlösningar
Personliga egenskaper
Du är målmedveten, strukturerad och metodisk. Du är resultatinriktad och driver självständigt dina arbetsuppgifter, men trivs samtidigt med att arbeta i en grupp och i ett större sammanhang. Du har en god samarbets- och kommunikationsförmåga och kan införa och driva ett förändrat arbetssätt i en omgivning med flera intressenter. Du levererar med kvalitet och integritet.
Du gillar att arbeta i en verksamhet i förändring och tillväxt och har ett högt säkerhetsmedvetande. Vår värdegrund och profession stämmer överens med dina värderingar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vad vi erbjuder dig
Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet samt vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriär och rörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
Kompetensutveckling utifrån ett verksamhetsbehov och dina karriärmål
Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få träningskläder och startavgifter till vissa lopp
Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder
Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättning Publiceringsdatum2026-07-31Övrig information
Befattningen är en civil anställning tillsvidare och inleds med 6 månader provanställning för dig som inte är anställd i Försvarsmakten sedan tidigare. Placeringsort är Örebro och tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Resor förekommer i tjänsten.
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-30. Din ansökan skall innehålla CV samt ett personligt brev. För att veta mer om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-generalist Stina Melin, Stina.Melin@mil.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtisEn
anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
115 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10016676