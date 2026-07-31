Undersköterska sökes till Örnen
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen / Undersköterskejobb / Tingsryd Visa alla undersköterskejobb i Tingsryd
2026-07-31
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I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Välkommen till Tingsryds kommun!
1 plats(er).
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du gör skillnad i människors vardag? Nu söker vi utbildad undersköterska till Örnens särskilda boenden inom äldreomsorgen i Tingsryds kommun.
Hos oss får du ett viktigt och utvecklande arbete där du tillsammans med kollegor skapar trygghet, livskvalitet och en god omsorg för våra äldre.Publiceringsdatum2026-07-31Dina arbetsuppgifter
Som anställd på Örnen arbetar du nära de boende och stödjer dem i deras vardag. Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av:
Personlig omvårdnad
Hjälp vid måltider
Social samvaro och aktiviteter
Serviceinsatser såsom städ och tvätt
Dokumentation enligt gällande rutiner
Fast omsorgskontakt
Aktivt arbete med ombudsroller och kvalité i vardagen
Arbetet sker i team tillsammans med undersköterskor, sjuksköterskor och övrig personal.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska
Är ansvarstagande och har ett gott bemötande
Har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp
Har intresse för arbete inom äldreomsorg
Behärskar svenska i tal och skrift
Vi erbjuder
Som medarbetare i Tingsryds kommun du känner dig välkommen och delaktig samt arbetar utifrån våra gemensamma värdeord: Ansvar, engagemang och respekt.
Hos oss blir du en del av en verksamhet där vi tillsammans arbetar för att skapa trygghet och kvalitet i omsorgen.Övrig information
Anställningsform: Tillsvidare
Arbetstid: Dag, kväll, helg
Tillträde enligt överenskommelse
Notera att vi begär utdrag ur belastningsregistret vid anställning. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan! Urval och intervjuer kan komma att ske löpande.
Om arbetsplatsen
I Tingsryds kommun vill vi att du känner dig välkommen och delaktig. Vi alla tar ansvar, är engagerade och visar respekt.
Vi är den lilla kommunen med de stora möjligheterna. Där vi genom våra 1200 medarbetare ständigt utvecklas och trivs. Vi som arbetar inom kommunen gör skillnad och påverkar människors vardag. Vi ansvarar för att barn lär sig läsa och skriva och att människor får en god och trygg omsorg.
Vi arbetar också med att skapa förutsättningar för att det byggs hus, att vi har bra vägar, rent vatten och en fin miljö. Hos oss får du Sveriges viktigaste jobb!
Vill du ha ett jobb där du är med och utvecklar vår kommun tillsammans med oss?
Välkommen till Tingsryds kommun!
Anställningens omfattning
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: HeltidTillträde
Enligt överenskommelse
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare, tillträde: Enligt överenskommelse.
Arbetstid: Schema. Dag, kväll, helg Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337715". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tingsryds Kommun
(org.nr 212000-0621)
362 22 TINGSRYD Arbetsplats
Tingsryds kommun, Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Områdeschef Örnen
Alexandra Airosto alexandra.airosto@tingsryd.se +4647744340 Jobbnummer
10016682