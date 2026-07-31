Vikarierande Socialtjänstlots
Ljungby Kommun, Socialförvaltningen / Behandlingsassistentjobb / Ljungby Visa alla behandlingsassistentjobb i Ljungby
2026-07-31
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I Ljungby kommun formar vi framtiden tillsammans mot 35 000 invånare.
Vi som jobbar här är öppna, vi är framåt och vi vill. Genom engagemang och samverkan skapar vi en kommun där människor och företag kan växa och utvecklas. Vill du vara med?
Tillitsbaserad styrning och ledning är grunden i vår organisation – och en nyckel till att vi lyckas tillsammans.
Läs mer om oss som arbetsgivare på www.ljungby.se/jobb.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Vi söker en vikarierande kollega till vår socialtjänstlots. Tjänsten är placerad på socialförvaltningen, öppenvård råd & service.
Som socialtjänstlots kommer du att ha den viktiga uppgiften att stödja och vägleda/lotsa tex äldre invånare och personer med funktionsvariationer vad gäller service och aktiviteter inom och utanför den kommunala verksamheten. Ditt mål är att främja personernas självständighet och genom råd och stöd hjälpa dem till ett självständigt liv. Du kommer informera om och samordna bland både kommunens egna insatser och aktiviteter men också privata och ideella organisationers utbud. Som socialtjänstlots samarbetar du med kommunens förvaltningar och bolag och du kommer att nätverka med företag, myndigheter och organisationer.
Vi erbjuder dig en spännande utmaning där ni som två socialtjänstlotsar tillsammans ansvarar för att samordna och bygga strukturer för Ljungby kommuns invånare.
Vi söker dig som är serviceinriktad, har lätt för att samarbeta med andra och gillar att stödja människor.
Du ska vilja ha en framträdande roll, ex hålla föredrag, informera om verksamheten även i större sammanhang, men även vara van vid att hålla individuella stödsamtal.
Som person krävs att du är strukturerad, engagerad, driven och kan arbeta självständigt, samt att du har förmågan att samverka/samarbeta med flera aktörer.
Det är meriterande om du har kännedom av Ljungby kommun och erfarenhet av arbete med målgrupperna.Kvalifikationer
Vi söker dig som är socionom eller har en högskoleutbildning inom det sociala/beteendevetenskapliga området.Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet: 6 månader eller längre, tillträde: 2026-09-01 , upphör: 2027-08-31 .
Du söker tjänsten via Offentliga Jobb.
Betyg och intyg ska inte bifogas ansökan utan tas med vid eventuell intervju.
Hos oss är balans i livet viktigt! Här kan du kombinera arbete med familj och fritid. Vi tillämpar flextid och distansarbete i de verksamheter där det tillåter. Vi erbjuder subventionerat årskort med Länstrafiken, friskvårdsbidrag och mycket annat. Du har också gratis medlemskap i personalklubben, vilket ger möjlighet till gratis träning och bad samt att delta i andra aktiviteter.
Genom satsningen "En kommun fri från våld" arbetar vi aktivt för att förebygga och motverka våld i samhället för en tryggare framtid.
Som en del av detta kan det för flera tjänster genomföras fördjupade bakgrundskontroller samt krav på att lämna utdrag ur belastningsregistret.
Våra verksamheter har likabehandlingsombud som arbetar aktivt för en god arbetsmiljö och stöttar chefer i likabehandlingsfrågor. På så sätt säkerställer vi att alla får arbeta under lika villkor och bemöts likvärdigt.
Vår senaste medarbetarenkät visa att:
• 93 procent tycker att jobbet känns meningsfullt.
• 93 procent upplever att chefen har tillit till att medarbetare utför sina uppgifter på ett bra sätt.
• 78 procent ser fram emot att gå till jobbet.
Resultatet är högt gällande respektfullt bemötande (93%) och trygghet på arbetsplatserna (94%).
Som en del i vårt arbete med att få Ljungby kommun att växa erbjuder vi In- och medflyttarservice som gör det lättare att byta livsmiljö och flytta till vår kommun.
Maila inflyttarservice@ljungby.se
om du vill veta mer om vad vi kan hjälpa dig med i samband med en flytt till Ljungby kommun.
I Ljungby kommun tillämpar vi rökfri arbetstid.
Kommunen tar ansvar för hela rekryteringen och undanber sig därför samtal från rekryteringsfirmor och annonssäljare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C336216". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ljungby Kommun
(org.nr 212000-0670)
Ljungby (visa karta
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341 83 LJUNGBY Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Ljungby kommun, Socialförvaltningen Kontakt
Sektionschef
Sonja Otterholm sonja.otterholm@ljungby.se +46733739857 Jobbnummer
10016697