Familjebehandlare till förstärkt familjebehandling (vikariat)
Höganäs kommun Socialförvaltningen / Socialsekreterarjobb / Höganäs Visa alla socialsekreterarjobb i Höganäs
2026-07-31
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Socialförvaltningen arbetar aktivt för att vara där för de som behöver lite extra stöd och hjälp när livet är som mest utmanande. Oavsett om det handlar om barn, tonåringar eller vuxna, är socialförvaltningen där för att göra livets sociala berg-och-dalbana lite lättare att åka på. Brinner du för människors självständighet och vill vara deras hjälpande hand på resan? Då är det hos oss du ska vara!
I Höganäs kommunkoncern finns en lokal passion och en framåtanda. Nu är vi på jakt efter fler hjärtliga samhällsbyggare som gör vardagen för kommunens invånare lite bättre, idag och varje morgondag. Hos oss i Höganäs skapar du mening på din arbetsplats och levererar verklig nytta till samhället.
Vill du göra värdefulla insatser i familjers förändringsarbete? Önskar du vara med och utveckla arbetet för att barn och ungdomar ska må bra? Vill du arbeta i en organisation med framåtanda och nytänkande? Då har vi jobbet för dig! Att arbeta med familjebehandling hos oss på Fyren öppenvård innebär att du får möjlighet att vara en del av den spännande och utvecklande tid inom socialt arbete som ligger framför oss, i samband med den nya socialtjänstlagen.
Arbetsgruppen består av fem familjebehandlare varav en av våra kollegor är placerad på Familjecentralen, 2,5 socionomer med inriktning på förebyggande och tidiga insatser samt 1,5 skolsocionom. Vi har också ett team som arbetar med förstärkt familjebehandling, och det är till det teamet vi söker dig som vill arbeta riktat till familjer med komplexa problem med målet att barnet eller ungdomen ska kunna bo kvar hemma eller kunna flytta hem. En av medarbetarna i teamet kommer nu att vara föräldraledig och vi söker ersättare.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-07-31Arbetsuppgifter
Teamet Förstärkt familjebehandling arbetar riktat till familjer med komplexa problem med syftet att förhindra eller förkorta placeringar av barn och ungdomar. Målet är att barn och ungdomar ska få sina behov tillgodosedda av sina föräldrar och kunna växa upp hemma.
Teamet arbetar med ett fåtal familjer där man har intensiv kontakt i familjernas hem. Det finns ofta behov av insatser från flera olika aktörer därför är samverkan en viktig arbetsuppgift.
Genom samspel, kommunikation, stöd och vägledning vill vi att de familjer vi träffar får ökade möjligheter till förbättrade familjefunktioner.Kvalifikationer
För att kvalificera dig till tjänsten behöver du ha:
• en socionomexamen eller likvärdig högskoleutbildning som arbetsgivaren finner likvärdig.
• Erfarenhet av att arbeta med förändringsarbete inom socialtjänst riktat mot området barn, unga och familj
• tidigare erfarenhet av arbete med familjevåld, samspel och anknytning samt personer med nedsatt kognitiv förmåga är meriterande
• vilja och kompetens att arbeta med såväl praktiskt pedagogiskt arbete i familjer som att arbeta med samtal som redskap
• körkort och kör bil
• Möjlighet till att vara flexibel, vi ska kunna erbjuda en hög tillgänglighet. Viss helg samt kvällstjänstgöring kan förekomma.
Du har ett stort intresse att tillsammans med kollegor utveckla och förbättra behandlingsmetoderna inom socialt arbete. Du har lätt för att skapa sociala kontakter och är van att arbeta strukturerat och målorienterat. Att samarbeta med andra är en självklarhet för dig. Du ser möjligheterna till förändring hos individerna och i familjerna och är även öppen för att själv förnya ditt arbetssätt vid behov.
Vi tillämpar löpande rekrytering
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Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Varaktighet:, tillträde: 2026-12-01, upphör: 2027-11-30 .
"Höganäs kommun ska i alla sina rekryteringar sträva mot en jämnare fördelning mellan könen och en ökad representation av övriga olikheter inom kommunens olika verksamheter" - så står det i våra "Aktiva åtgärder för jämställdhet och mångfald". Det är inte alltid enkelt, men vi jobbar för detta varje dag.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
För att kvalitetssäkra vår rekryteringsprocess i Höganäs kommun använder vi rekryteringsverktyget Offentliga Jobb/Visma Recruit. Därför ber vi dig att skicka in din ansökan via Offentliga Jobb genom att klicka på ansökningslänken i annonsen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337674". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Höganäs Kommun
(org.nr 212000-1165)
Centralgatan 20 (visa karta
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263 82 HÖGANÄS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Höganäs kommun Socialförvaltningen Kontakt
Arbetsplatsombud
Rebecca Yngstrand rebecca.yngstrand@hoganas.se +4642337252 Jobbnummer
10016684