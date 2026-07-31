Försvarsmakten söker en lösningsarkitekt med inriktning C#/.net.
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2026-07-31
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Försvarsmaktens uppdrag är att skydda Sverige och våra värderingar. Vår profession och värdegrund präglas av viljan att stödja och hjälpa, både varandra och andra. I vår värdegrund arbetar vi efter ledorden: Öppenhet, Resultat, Ansvar. Det innebär bland annat att Försvarsmaktens medarbetare löser sina uppgifter tillsammans, vilket ställer stora krav på delaktighet, förtroende och trygghet. Inom Försvarsmakten drivs alla uppdrag med ett tydligt mål att leverera resultat i rätt tid och till förväntad kvalitet. Alla medarbetare tar ansvar genom att vara lojala, både mot varandra och mot uppdraget.
Hos oss har du stora möjligheter att bidra till nytta och samtidigt utvecklas inom ditt kunskaps- och intresseområde.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Försvarsmakten är inne i en intensiv fas där olika typer av molnmiljöer håller på att implementeras och där AI är en naturlig del i arbetet. Det finns ett flertal olika applikationer/tjänster som kommer att driftsättas under de kommande åren. Försvarsmaktens förändringsresa innebär stora möjligheter till nytänkande och möjlighet till egna initiativ.
Vi är ett team med flera olika kompetenser som systemutvecklare, kravledare, testledare och PO. I rollen som lösningsarkitekt kommer du se till att saker byggs på rätt sätt och att allt hänger ihop. Exempel på uppgifter:
Brygga mellan verksamhet och IT
Designa systemlösningar
Välja teknikstack
Säkerställa kvalitet och vidmakthållande
Kommunicera med intressenter inklusive leverantörer
Du kommer ingå i ett team där jobbet innebär att du tillsammans med teamet har ett stort ansvar, där du förväntas vara självgående och lösningsorienterad för att teamet tillsammans ska nå uppsatta mål.
Vad vi erbjuder dig
Verksamheten erbjuder stor variation och komplexitet samt stora krav på IT-säkerhet vilket innebär goda utvecklingsmöjligheter och förutsättningar för intern karriär och rörlighet. Våra anställda har ett flertal olika förmåner, bland annat:
Kompetensutveckling utifrån ett verksamhetsbehov och dina karriärmål
Tre timmar träning i veckan på arbetstid och du kan få träningskläder och startavgifter till vissa lopp
Bra balans mellan arbete och fritid med flexibel arbetstid samt 28-35 semesterdagar beroende på din ålder
Lönetillägg vid föräldraledighet och VAB samt möjlighet att växla semesterdagar mot extra pensionsavsättningPubliceringsdatum2026-07-31Kvalifikationer
Relevant universitets-/högskoleutbildning inom IT, alternativt att du har motsvarande förvärvad erfarenhet/utbildning som Försvarsmakten bedömer som likvärdig
Du bör ha flera års erfarenhet som utvecklare eller systemingenjör, bred teknisk kunskap (moln, nätverk, databaser, integration) samt förmågan att se helheten snarare än enskilda detaljer.
Du behöver behärska svenska och engelska väl, både i tal och skrift
Svensk medborgare
Meriterande är erfarenhet av:
Att jobba agilt (Scrum/Kanban, SAFe eller liknade)
Azure DevOps-tjänster och produkter (eller liknande)
Utveckling i molnmiljöer
Programmeringskunskap i C# eller liknande
Arbete i miljöer med mycket höga säkerhetskrav
Integrera AI som en del i utvecklingsprocessenDina personliga egenskaper
Som person behöver du vara nyfiken och lösningsorienterad, ha förmåga att arbeta som en del i en grupp men också arbeta självständigt. Du har stort intresse för teknik och gillar att lära dig mer inom ditt teknikområde. Du är positiv, ser lösningar och hittar möjligheter och struktur.
Du gillar att arbeta i en verksamhet i förändring och tillväxt och har ett högt säkerhetsmedvetande. Vår värdegrund och profession stämmer överens med dina värderingar.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Befattningen är en civil anställning tillsvidare och inleds med 6 månader provanställning för dig som inte är anställd i Försvarsmakten sedan tidigare. Placeringsort är Stockhholm och tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Resor förekommer i tjänsten.
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-30. Din ansökan skall innehålla CV samt ett personligt brev och svar på samtliga frågor som ställs. För att veta mer om rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta HR-generalist Stina Melin, Stina.Melin@mil.se
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmaktens telekommunikations- och informationssystemförband, FMTIS, säkerställer Försvarsmaktens förmåga att kommunicera och leda - dygnet runt, året om. Förbandet har ett samlat ansvar för Försvarsmaktens tekniska ledningssystem som stödjer militära insatser till sjöss, på land och i luften – i Sverige och utomlands. Förbandet har närmare 2000 medarbetare på mer än 32 orter runt om i landet. Läs mer på https://jobb.forsvarsmakten.se/fmtisEn
anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras samt att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
115 57 STOCKHOLM Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
10016679