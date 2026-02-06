Undersköterska Åsbacka vårdboende
2026-02-06
Publiceringsdatum2026-02-06
Vi söker nu ett gäng engagerade medarbetare till vårdboendet på Åsbacka i Molkom!
Fr o m 1 mars övergår verksamheten från Vardaga i kommunal regi.
Hos oss får du möjlighet att arbeta i en meningsfull och utvecklande miljö där vi tillsammans skapar förutsättningar för att våra boende ska uppnå ökad livskvalitet!
Anställningsform: Vi söker både medarbetare för tillsvidareanställning och för vikariat.
Om Åsbacka: Åsbacka är ett äldreboende för personer med demenssjukdom eller åldersrelaterade kroppsliga sjukdomar. Vi erbjuder en individuellt anpassad omsorg med utgångspunkt i den nationella värdegrunden för äldreomsorgen. Vi utgår från varje boendes behov, ser till och stärker det som är friskt och arbetar funktionsbevarande med omtanke, integritet och valfrihet.
Åsbacka ligger i centrala Molkom, tre mil norr om Karlstad, med utsikt över den vackra Molkomssjön. Här är det nära såväl till service som till naturen. Kika gärna hur vi har det https://qcnl.tv/p/WsbQL28T0feT3LLUtruXCw.
- Utbildad personal: Vi har ett Kompetenscenter som introducerar och utbildar alla som nyanställs i bl a bemötande, demens och hur vi ger en god omvårdnad.
- Ung Omsorg: Vi har ett samarbete med företaget Ung Omsorg. Det innebär att ett team av ungdomar i åldrarna 14-18 år besöker oss på helger och lov. Ung Omsorg gör olika aktiviteter tillsammans med oss som arbetar här, för att sätta guldkant på tillvaron för de boende.
- Samordnare: Jobbar med planering och samordning och som delar av sin tid arbetar i verksamheten. Det kan även vara en karriärmöjlighet för dig som undersköterska.
- Enhetschefer: Kommer vara två som finns på plats för att ge medarbetare och anhöriga stöd och hjälp vid behov.
Arbetstid: Dag- och kvällstid under vardagar och varannan helg. Vi arbetar tillsammans i ett team och har personal på plats dygnet runt, och där vi arbetar aktivt för att skapa en stöttande och lärande arbetsmiljö. Dina arbetsuppgifter
På boendet bor främst äldre personer med demenssjukdomar men det finns även en blandning av olika diagnoser och behov. Din uppgift är att ge livskvalitet. Du ser varje individ och har en förmåga att förstå vad varje person behöver. Tack vare dig kan den som bor hos oss behålla sitt levnadssätt och sina vanor. Samtidigt utvecklar du värdefull kunskap om omvårdnad, service och åldrande.
Som undersköterska/vårdbiträde spelar du en nyckelroll i ett team med sjuksköterska, arbetsterapeut och fysioterapeut som arbetar tätt ihop för att erbjuda ett helhetsstöd till omsorgstagarna.
Tillsammans med omsorgstagaren utformar vi individuella insatser som stärker självständighet och delaktighet. Arbetet innebär olika sysslor, så som personlig omvårdnad, städ, tvätt, förberedelse av måltider och att motivera till social gemenskap och aktiviteter. Du kommer att arbeta aktivt med kontaktmannaskap, genomförandeplaner och social dokumentation. Vi arbetar med kvalitetsregistren BPSD och Senior Alert samt dokumenterar det vi gör i verksamhetssystemet Treserva. Du utför också delegerade arbetsuppgifter som bland annat läkemedelshantering. Kvalifikationer
Du som söker dig till oss:
• lockas av ett arbete som är varierat och kräver stor kunskap om vård och omsorg men även en talang för att möta människor i olika situationer.
• är en kreativ person som vågar tänka själv och ta ansvar och löser olika situationer på ett bra sätt.
• trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor och är lyhörd för andras behov.
• är flexibel och öppen för förändringar, vilket bidrar till ständiga förbättringar hos oss.
Vi ser att du är utbildad undersköterska/vårdbiträde eller har motsvarande erfarenhet av arbete inom äldreomsorgen och personer med demensdiagnos. Det är också meriterande om du har erfarenhet från systemet Treserva och metoderna BPSD och Senior Alert som vi jobbar med.
Goda kunskaper i det svenska språket i tal och skrift är ett krav, men i övrigt är inte ditt CV det viktigaste. Om du har rätt egenskaper, ger vi dig stöd och möjlighet att växa.
Utifrån uppdraget har du ett genuint intresse för människor, stor känsla för god omsorg och den enskildes integritet samt ett gott bemötande. Du ser möjligheter snarare än hinder och vi ser gärna att du kommer med nya tankar och idéer till vår verksamhet!
Övrigt:Självklart får du en introduktion som spänner över alla områden - från värdegrund, introduktion för hjälpmedel och förflyttning - till måltid, hygien och dokumentationsrutiner.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Tillträdesdatum: Sker enligt överenskommelse.
Inför anställning önskar vi utdrag ur Polisens belastningsregister ("https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/").
Vi rekommenderar att du beställer registret inför en eventuell intervju. Anmärkningar i registret kan komma att påverka din möjlighet till anställning.
Om du blir kallad till en intervju behöver du även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.https://karlstad.se/jobba-hos-oss
kan du se mer om hur det är att jobba hos oss i koncernen Karlstads kommun och om våra förmåner. Vi kommer att jobba löpande med urvalet. Välkommen att söka!
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
Övrig information
Har du skyddade personuppgifter ska du inte registrera dina ansökningshandlingar i vårt rekryteringssystem och inte heller skicka in dem via e-post. Vänd dig istället till kommunens växel 054-540 00 00 för vidare hantering. Ersättning
Månadslön
Sista dag att ansöka är 2026-03-08
Vård- och omsorgsförvaltningen, Vårdboende
Enhetschef Magnus Andersson magnus.andersson@karlstad.se
