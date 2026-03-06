Undersköterska
2026-03-06
, Eksjö
, Aneby
, Sävsjö
, Jönköping
Bra Liv Nässjö vårdcentral
Vi har nu valt att utöka vår undersköterskegrupp med en ny medarbetare.
Är du redo för en ny utmaning och vill vara med och bidra till bästa möjliga hälsa för invånarna i Nässjö?
Då är det dig vi söker till tjänsten som undersköterska på vår vårdcentral.
Rollen som undersköterska
Som undersköterska har du en viktig roll för att mottagningsarbetet ska flyta på bra för att ge bästa möjliga vård till våra patienter. Du får ett omväxlande, stimulerande och varierande arbete med uppgifter bland annat i vårt eget laboratorium och med mottagningsarbete. Det innebär exempelvis uppgifter som att självständigt kontrollera vitalparametrar, EKG-registrering, assistera vid undersökningar och se till att material som behövs för patientarbete finns på plats. Det ingår också egen mottagning, att ta blodprover samt hantering av prover innan de skickas med transport till laboratorium för analys. Du kommer också arbeta tillsammans med en sjuksköterska i team och ta hand om akuta patienter.
Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% med tillträde enligt överenskommelse. Du arbetar måndag - fredag och vårdcentralen är öppen kl. 8-17. Vissa pass förekommer på kvällar och helger på Närakuten. I rollen som undersköterska ska du kunna arbeta självständigt och strukturerat men samtidigt uppskatta att vara en del av vårt gemensamma teamarbete. Att ge god service och arbeta patientsäkert är en självklarhet för dig och du har lätt att anpassa dig efter förändrade omständigheter när det behövs.
Vi värdesätter egenskaper som god kommunikationsförmåga, engagemang, flexibilitet och positiv attityd. Vår värdegrund är helhet, omtanke, kvalité. Vi har bemötandet med patienten i fokus och vill att de ska känna sig sedda och hörda hos oss. Vi arbetar ständigt med utveckling och förbättring och därför kommer din kompetens och ditt engagemang bli en värdefull resurs för oss och för våra patienter. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
Din blivande arbetsplats
Nässjö vårdcentral är en del av Vårdcentralerna Bra Liv och tillhör den regionsdrivna primärvården. Vår målsättning är "en bättre hälsa för alla", vilket vi når genom att visa omtanke, tänka helhet och skapa kvalitet. Vårt team på Nässjö vårdcentral består idag av ca 60 medarbetare i flera olika yrkesprofessioner och vårdcentralen har idag ca 15.000 listade patienter. I våra lokaler ligger även Nässjö utbildningscentrum där vi introducerar utlandsutbildade läkare i den svenska primärvården samt håller i olika typer av kompetensutvecklingsinsatser för våra medarbetare.
Nässjö, med en befolkning på ca 31 000 invånare, ligger utmed järnvägen mellan Malmö och Stockholm och har därmed utmärkta förbindelser till hela landet. Från Nässjö tar du dig även smidigt med bil till Jönköping på ca 30 minuter och där erbjuds ett brett utbud av kultur- och nöjesliv. Där finns också högskola.
Vår verksamhet bygger på personliga möten där du genom ditt engagemang och professionella förhållningssätt är med och bidrar till utveckling och ständiga förbättringar. Vi sätter tydliga mål och vill ständigt utvecklas och bli bättre, därför vill vi ge alla våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte och vi uppmuntrar kreativa lösningar. Vår arbetsmiljö är viktig och den ska präglas av dialog och trivsel!Publiceringsdatum2026-03-06Profil
• Ett krav är att du är utbildad undersköterska och vi ser gärna att du har erfarenhet av mottagningsarbete i primärvård
• Fördelaktigt om du har tidigare erfarenhet av arbete i labbmiljö och provtagning
• Arbetet kräver att du är självgående och kan strukturera det egna arbetet med en förståelse för helheten
• Du arbetar bra tillsammans med olika yrkesprofessioner
• Du är flexibel och vill utveckla och förbättra verksamheten tillsammans med oss
• Du tar till dig ny kunskap och kan fungera som en kunskapsresurs för dina kollegor
• Du anpassar ditt arbete, bemötande och förhållningssätt utifrån patient och situation
• Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med laboratorium
• Du har körkort
• Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet
Vårt erbjudande till dig
• En individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet för att känna trygghet
• Individuell kompetensutveckling
• En bra, härlig och kompetent personalgrupp där du får god handledning
• Ett omväxlande och stimulerande arbete där ingen dag är den andra lik
• Ett arbete som är både självständigt och tvärprofessionellt
På Bra Liv Nässjö vårdcentral hjälps vi åt och har roligt tillsammans!
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta
vårdenhetschef Mirna Sleiman, telefon 010-243 31 95
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 27 mars, urval och intervjuer sker löpande.
Välkommen med din ansökan.
Sista dag att ansöka är 2026-03-27
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B194/26".
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B194/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9781409