Undersköterska
2026-01-22
I Mölndals stad är vi stolta över att ha Sveriges viktigaste jobb där vi tillsammans skapar bästa möjliga vardag för våra medborgare. Med kunskap, mod och kreativitet utvecklar vi våra verksamheter och bidrar till att Mölndal blir en ännu bättre plats att leva och jobba i. Välkommen att göra skillnad i människors vardag varje dag!
Vård- och omsorgsförvaltningen med sina ca 1500 medarbetare är en av förvaltningarna i Mölndals stad och omfattar äldreomsorg, funktionsstöd och hälso- och sjukvård.
Hos oss kommer du till en kompetent arbetsgrupp med mycket engagemang och vi söker dig som brinner för förbättringsarbete och verksamhetsutveckling med fokus på god kvalitet. Du bidrar också till en god och trivsam arbetsmiljö där omtanke till dina kollegor är självklart.
Arbetet inom nattpatrullen innebär att du ger stöd, vård och omsorg till brukare som bor i ordinärt boende i Mölndals kommun. Vårt arbetssätt präglas av ett salutogent synsätt, vilket innebär att ge ett personligt stöd och omsorg utifrån individuella behov och förutsättningar. De insatser som du utför är planerade efter en individuell upprättad genomförandeplan, vilket innebär att brukarens behov står i centrum och styr ditt arbete. Du är serviceinriktad, lösningsfokuserad och har ett gott bemötande. Förekommande arbetsuppgifter är bland annat tillsyn, hjälp vid toalettbesök och läkemedelshantering efter delegation från sjuksköterska. I uppdraget ska du kunna utföra delegerade hälso- och sjukvårdsuppgifter samt vid behov samverka med HSL-natt. Arbetet präglas av ansvar, spännande möten och ett samspel med andra människor. Ensamarbete förekommer, vilket gör att du behöver kunna arbeta självständigt nattetid. Dokumentation sker i verksamhetssystemet Treserva.
Arbetstiden är kl. 22-07. Ensamarbete förekommer. Tjänsterna är på heltid respektive på 80 %.
Vi söker dig som är utbildad undersköterska. Har du kunskaper om intellektuell funktionsnedsättning, tydliggörande pedagogik och lågaffektivt bemötande är det meriterande då vi förutom att bistå omsorgstagare inom äldreomsorgen även bistår omsorgstagare inom funktionsstöd. Det ses även som meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet av omvårdnadsarbete med genomförandeplanen i fokus samt ensamarbete nattetid.
Vi söker dig som tar ansvar för dina och de gemensamma arbetsuppgifterna med brukarnas bästa i fokus. Du är mån om att slutföra det du påbörjat och ser till att arbetet blir utfört på rätt sätt. Vi ser även att du kan agera självständigt utifrån vad situationen kräver utan att behöva stöd av andra och kan fatta självständiga beslut inom ramen för ditt uppdrag.
Vi söker dig som är flexibel och har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. Du visar respekt och hänsyn för dem du möter i din yrkesroll, du utgår ifrån allas lika värde och du har brukarens behov som utgångspunkt för ditt agerande.
Du behöver ha grundläggande datorkunskaper.
För att trivas i rollen behöver du vara trygg och säker i din yrkesroll och gilla att jobba även när det är mycket att göra.
För tjänsten krävs körkort och goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift.
Inom vård- och omsorgsförvaltningen pågår ett aktivt arbete för att kunna erbjuda medarbetare önskad sysselsättningsgrad i syfte att minska de ofrivilliga deltidsanställningarna. I de fall annonsering gäller en deltidstjänst är vår ambition att på sikt ge möjlighet till utökad sysselsättningsgrad.
Vid rekrytering beaktar vi mångfaldsperspektivet för att få en bättre spegling av vår verksamhet.
