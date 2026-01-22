Undersköterska
Humana AB / Undersköterskejobb / Falköping Visa alla undersköterskejobb i Falköping
2026-01-22
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Falköping
, Skara
, Tidaholm
, Herrljunga
, Skövde
eller i hela Sverige
Vill du bli en del av ett engagerat team som varje dag arbetar för att ge människor möjlighet till ett bättre liv? Då är du rätt person för oss! Vi på Eken centrum söker just nu ansvarsfull och driven omvårdnadspersonal som delar vår vision: "Alla har rätt till ett bra liv."Publiceringsdatum2026-01-22Om företaget
Eken centrum är en del av Humana, en ledande aktör inom vård och omsorg. Här erbjuder vi boende för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar, med eller utan behov av somatisk vård. På vår enhet, som ligger centralt i Falköping, finns tre våningar med totalt 22 lgh. Våra klienter är från 21 år och uppåt, och vi arbetar för att ge dem stöd och hjälp som verkligen gör skillnad.
Vi är ett engagerat team som drivs av vår värdegrund: Engagemang, Glädje och Ansvar. Dessa ledord genomsyrar allt vi gör, med fokus på bemötande, delaktighet och självbestämmande.
Hos oss arbetar vi i ett nära samarbete mellan olika professioner. Vårt team består av undersköterskor, aktivitetspersonal, sjuksköterska, arbetsterapeut och psykiatriker.
Om tjänsten
Som omvårdnadspersonal hos oss kommer du ha ett varierande arbete där du bland annat kommer planera och genomföra individuella insatser efter behov och mål utifrån våra klienters genomförandeplaner. Du kommer dagligen att dokumentera i vårt dokumentationssystem. Tillsammans med kollegor fördelar ni arbetsuppgifter och kommunicerar med övrig hälso- och sjukvårdspersonal samt chef som är närvarande och leder arbetet.
Exempel på arbetsuppgifter:
Motiverande och stödjande samtal.
Följa upp de boendes veckoplanering och genomförandeplan
Hantera läkemedel utifrån delegation.
Planera aktiviteter och körningar.
Social samvaro.
Stöd vid dagliga insatser och ADL (exempelvis omvårdnad, måltidsstöd, tillagning av måltider, städ, tvätt och inköp)
Anställningsvillkor:
Vi söker nu en medarbetare för en tillsvidareanställning, vi tillämpar sex månaders provanställning. Sysselsättningsgraden är 100%. Arbetstiden är varierande och kan inkludera dag-, kvälls-, helg- och nattpass.
Lön sker enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal. Tillträde för tjänsten är enligt överenskommelse.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.
Vem är du?
Vi söker dig som är lösningsfokuserad, lyhörd och flexibel. Du är en person som har förmågan att hantera stressiga situationer med trygghet och stabilitet. Du är ansvarsfull och kan självständigt strukturera ditt arbete, samtidigt som du har god samarbetsförmåga och trivs i team. Du har en pedagogisk insikt om människors olika förutsättningar och kan anpassa ditt sätt att kommunicera efter deras behov.
Vi söker dig som:
Är utbildad undersköterska.
Har B-körkort
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med målgruppen
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Enhetschef Eleonor Löfstedt
E post: eleonor.lofstedt@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6499409-1801923". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://jobb.humana.se
521 42 (visa karta
)
521 42 FALKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Humana Jobbnummer
9698156