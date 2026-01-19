Undersköterska
Trygg i Hemmet Partille AB / Undersköterskejobb / Partille Visa alla undersköterskejobb i Partille
2026-01-19
, Göteborg
, Lerum
, Mölndal
, Härryda
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Trygg i Hemmet Partille AB i Partille
, Varberg
eller i hela Sverige
Nu söker vi engagerade medarbetare till heltid inom hemtjänsten!
Vill du göra skillnad i människors liv varje dag? Är du empatisk, ansvarstagande och tycker om att hjälpa andra? Då är du den vi söker!
Vi erbjuder:
Heltidstjänst med fasta scheman
Konkurrenskraftig lön och förmåner
Möjlighet till personlig och yrkesmässig utveckling
Ett meningsfullt arbete i ett engagerat team
Vi söker dig som:
Har relevant erfarenhet eller utbildning inom vård och omsorg
Är empatisk, lyhörd och har en positiv inställning
Trivs med självständigt arbete och att möta människor
Talar svenska flytande (andra språk är meriterande)
Välkommen att ansöka!
Skicka din ansökan och CV till Verksamhetschef Natalia.Lopez@tihp.se
Bli en del av vårt team och hjälp oss skapa trygghet och kvalitet i vardagen för våra brukare!
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
rekrytering@tihp.se
E-post: rekrytering@tihp.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Trygg i Hemmet Partille AB
(org.nr 556884-8682)
Ögärdesvägen 19 D (visa karta
)
433 30 PARTILLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Mimoza Braim mimoza.braim@tihp.se 0737407221 Jobbnummer
9691374