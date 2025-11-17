Undersköterska
2025-11-17
I Timrå finns blandningen av allt du tycker om att fylla livet med; från äventyrliga aktiviteter till storslagen natur. Det bästa av två världar helt enkelt - där pulsen också får möta lugn och ro. Här finns tid att leva - här är tillvaron okrånglig.
Hos oss har du chansen att göra skillnad, skapa mervärde och utvecklas professionellt samtidigt som du är med på en stor utvecklingsresa för hela regionen. Vi erbjuder dig en arbetsplats med korta beslutsvägar där vi lär oss medan vi arbetar och tar nya vägar när vi behöver.
Vi arbetar för att göra det enklare att leva, växa och mötas med visionen - Timrå en stark kommun i en växande region!
Vi söker en undersköterska till vård- och omsorgsavdelningen Rönnen på HagalidDina arbetsuppgifter
I arbetet stödjer du människor i deras vardag.
Det kan vara allt ifrån stöd och omsorg, omvårdnad, ett gott samtal, utevistelse, promenad, aktiviteter samt serviceinsatser som städ och tvätt mm. Vi förväntar oss även att du kan få en delegering för att kunna utföra flera olika delegerade arbetsuppgifter som exempelvis lämna över läkemedel, ge insulin, göra såromläggning och utföra träningsprogram efter instruktion. Delegering får du efter godkänt prov hos avdelningens sjuksköterska. Ditt arbete utgår från ett personcentrerat och rehabiliterande arbetssätt med den enskildes självbestämmande i fokus. Du kommer att arbeta i team med olika yrkesprofessioner som, sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast i syfte att ge brukaren bästa möjliga stöd utifrån egna behov och förutsättningar.Kvalifikationer
Vi söker dej som är utbildad undersköterska och har utfärdat bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter av vård- och omsorgsyrket. Vi lägger stor vid vid din personliga lämplighet och kvalifikationer.
Som person vill vi att du är noggrann och lyhörd, ser till andras behov och vill bidra med din positiva anda och entusiasm i arbetet samt har ett genuint intresse för att arbeta med äldre personer. Viljan att sätta "guldkant" i vardagen och att arbeta med aktivering är en viktig ingrediens.
Goda kunskaper i svenska språket är ett krav eftersom det är nödvändigt med god kommunikation med brukare och kollegor samt att kunna förstå både muntliga och skriftliga instruktioner. Utöver detta behöver all personal kunna utföra skriftlig dokumentation i vårt journalsystem
Provanställning kan komma att tillämpas.Anställningsvillkor
Innan en anställning är möjlig behövs detta
- Vi gör kontroll av medborgarskap. Du behöver därför ta med ett pass eller ett nationellt ID-kort. Om du inte har det drar vi ut ett personbevis via Skatteverket vid intervjutillfället, för att det ska vara möjligt behöver du ha e-legitimation. Personbeviset kontrolleras mot en svensk giltig ID-handling.
- Om du inte är medborgare i Sverige eller annat land i EU/EES eller Schweiz behöver du visa upp att du har uppehålls- och arbetstillstånd. Du behöver även ha svensk giltig ID-handling. Om du har ett kontroll- eller beteckningsnummer från Migrationsverket ska du även ta med det.
- Ta med betyg och examensbevis. Om du är utbildad undersköterska så vill vi se bevis om skyddad yrkestitel.
- För att en anställning ska vara möjlig behöver du uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Du beställer det via polisens hemsida, vi accepterar endast det som heter "kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och när du kommer till oss skall kuvertet vara oöppnat.
För att underlätta och snabba på processen vid en eventuell anställning kan du gärna beställa ett redan nu, skicka efter det via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
I denna rekrytering har vi gjort våra val av annonseringskanaler och undanber oss kontakt från rekryteringsbolag eller annonssäljare. Timrå kommun tillämpar rökfri arbetstid. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
