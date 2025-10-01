Undersköterska
Motala kommun, Enhet Solbacken / Undersköterskejobb / Motala Visa alla undersköterskejobb i Motala
2025-10-01
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Som vår medarbetare har du ett ansvarsfullt uppdrag att tillsammans med oss anpassa arbetet till förändringar och agera för att utveckla ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Socialförvaltningen ansvarar för insatser, stöd och service till enskilda och familjer i kommunen. Våra verksamheter styrs främst av socialtjänstlagen, LSS-lagen och hälso- och sjukvårdslagen och ska verkställa insatser reglerade av dessa lagar. Samtliga verksamheter genomsyras av individen i centrum för att tillgodose individens behov. Uppdraget innebär stort kundfokus och serviceanda.
Inom äldreomsorgen får du vara med och stötta och göra vardagen bättre för de som behöver stöd. Vi ser fram emot att du vill arbeta hos oss och göra vardagen bättre för de personer vi stödjer och ger service!
Solbacken erbjuder boende för personer med demenssjukdom. Boendet består av 6 avdelningar med 8 resp 10 boende på varje avdelning. Vi som arbetar här är undersköterskor och sjuksköterskor.Publiceringsdatum2025-10-01Arbetsuppgifter
Som undersköterska på Motala kommun arbetar du med att ge våra brukare god vård och omsorg utifrån deras individuella behov och önskemål. Du ska på ett respektfullt sätt vägleda, stödja och motivera hyresgästen att klara sina dagliga rutiner på bästa sätt utifrån hens egna förmåga. Arbetsuppgifterna kan variera med allt från personlig hygien, omsorg, städ, tvätt, stöttning runt måltider, stöd i sociala aktiviteter, utevistelse samt samverkan med anhöriga. Det ingår att vara kontaktman, planera, genomföra, dokumentera i systemet Viva samt följa upp omsorgsarbetet. Du utför även hälso- och sjukvårdande och rehabiliterande insatser på ordination från sjuksköterska och rehab-personal. Vi utvecklar tillsammans verksamheten genom våra olika kompetenser och vi vill att du är med och bidrar till ett gott resultat och bästa möjliga vardag för våra brukare.Kvalifikationer
Formella kompetenser:
* Du har en avslutad examen inom vård och omsorg.
* Du är van att använda datorn som ett stöd i arbetet och anpassar dig lätt till nya digitala verktyg.
* Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska då rollen innebär dokumentation.
* Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av vård- och omsorgsrelaterade uppgifter.
Personliga kompetenser:
* Du organisera och planerar ditt arbete väl, arbetar enligt en tydlig process där du slutför det du påbörjat. Du sätter upp tidsramar och håller deadlines.
* Du tar aktivt initiativ i sociala sammanhang, kliver fram och har lätt för att skapa nya relationer och underhålla relationer.
* Arbetar bra med andra människor. Relaterar sig till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du kan anpassa dig och hittar win-win-lösningar genom ett prestigelöst fokus på det gemensamma målet.
* Du har de resurser som krävs för förändring eller problemlösning. Du gör ditt bästa genom att göra det du kan just nu. Du hittar snabbt lösningar på uppkomna problem.
ÖVRIGT
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C279665". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Motala kommun
(org.nr 212000-2817) Arbetsplats
Motala kommun, Enhet Solbacken Kontakt
Enhetschef
Karin Simonsson karin.simonsson@motala.se 0709-630 830 Jobbnummer
9534599