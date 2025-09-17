Undersköterska
Region Jönköpings län / Undersköterskejobb / Jönköping Visa alla undersköterskejobb i Jönköping
2025-09-17
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Endoskopienheten Jönköping
Rollen som undersköterska
Endoskopienheten utför undersökningar som gastroskopier, koloskopier, sigmoideoskopier. Vi utför även mer avancerade undersökningar som bronkoskopier, EBUS samt ERCP. Dina arbetsuppgifter blir huvudsakligen att assistera vid gastro-, kolo- och sigmoskopier. Du arbetare med teknisk utrustning i ett arbete som är både självständigt och tillsammans i team. I arbetet ingår även att postoperativt ta hand om de patienter som fått någon form av lugnande vid undersökningen samt ansvara för rengöring av instrument.
Din blivande arbetsplats
Endoskopienheten Jönköping är en del av kirurgkliniken Region Jönköpings län med verksamhet på tre orter: Jönköping, Eksjö och Värnamo.
Endoskopienheten är en avdelning på Länssjukhuset Ryhov. Här arbetar skopister, operationssjuksköterskor, anestesisjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor och vårdadministratörer. Avdelningen ansvarar för den endoskopiska verksamheten på sjukhuset vilket innebär ett samarbete med både kirurg och medicinkliniken. Arbetstiderna är dagtid, måndag-fredag kl. 7.30-17. Vi har flexavtal.
Vill du veta mer om kirurgkliniken kan du läsa mer genom att gå in på länken nedan:
Kirurgkliniken som arbetsplats, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/arbetsplatser-i-region-jonkopings-lan/sjukhus-som-arbetsplats/Kirurgkliniken/)Publiceringsdatum2025-09-17Profil
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med 3-5 års tidigare arbetserfarenhet som undersköterska. Har du ett intresse av teknik och är nyfiken på utveckling ser vi det som positivt. Du arbetar med patienten i fokus och har en hög känsla för bemötande och service. Du trivs med att arbeta i en miljö där mötena med patienten oftast är snabba och du har förmåga att prioritera mellan olika arbetsuppgifter. I arbetet kan plötsliga akuta situationer uppstå som kräver god samarbetsförmåga och flexibilitet. Som person är du stabil, lyhörd och strukturerad. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
Hos oss får du arbeta i en spännande verksamhet som ständigt utvecklas. Du blir del av en arbetsgrupp med god gemenskap där vi värdesätter varandra och varandras kunskaper. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med beräknat startdatum den 2 mars 2026. Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Kontaktuppgifter
Vårdenhetschef Therese Barje, 010-24 262 66, therese.barje@rjl.se
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 12 oktober 2025. Urval och intervjuer kan komma att ske löpande. Varmt välkommen med din ansökan! Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida:
Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "K1036/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9513049