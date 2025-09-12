Undersköterska
Region Jönköpings län / Undersköterskejobb / Jönköping Visa alla undersköterskejobb i Jönköping
2025-09-12
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Infektionavdelningen, Länssjukhuset Ryhov
Vi är en klinik där vi värderar såväl samarbete som intresse för utveckling och tillsammans skapar hög patientsäkerhet och god tillgänglighet. Varmt välkommen till oss på infektionskliniken!
Rollen som undersköterska
Som undersköterska ansvarar du för att ge god omvårdnad med hög kvalitet till patienter med olika infektionsdiagnoser och varierande vårdbehov. Vi arbetar i team med olika professioner och tillsammans med övriga medarbetare arbetar du för ett gott arbetsklimat. I tjänsten ingår dag-, kväll- och helgtjänstgöring.
Din blivande arbetsplats
Infektionskliniken har sin bas i Jönköping och är länets kunskapscentrum för infektionssjukdomar. Kliniken består av en vårdenhet med 27 vårdplatser, en specialistmottagning samt en omfattande konsult- och rådgivningsverksamhet som bedrivs i Eksjö, Jönköping och Värnamo.
Kliniken kännetecknas av motiverade medarbetare som arbetar teambaserat och gemensamt verkar för ett gott samarbetsklimat. Sammanhållningen är god och vi värderar samarbetsförmåga och intresse för utveckling högt. Många av våra patienter tycker att våra medarbetares främsta styrkor är gott bemötande, god tillgänglighet för frågor och funderingar samt att man som patient känner sig trygg.Publiceringsdatum2025-09-12Profil
Du är utbildad undersköterska och är en trygg och stabil person med god självinsikt. Du tar initiativ och har ett gott bemötande till både kollegor och till patienter. Meriterande är flera års erfarenhet av arbete på vårdavdelning. Det är även viktigt att du känner dig trygg med specifika omvårdnadsåtgärder såsom provtagning, KAD samt hantering av track och sond.
Vårt erbjudande till dig
Vi kan erbjuda både en tillsvidaretjänst på heltid, vikariat samt timanställning. För att du ska känna dig trygg i ditt arbete erbjuder vi en anpassad introduktion med utgångsläge från dina tidigare erfarenheter. Kliniken kännetecknas av en prestigelöshet och ett nära och varmt samarbete mellan klinikens olika professioner.
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner, Region Jönköpings län (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Välkommen att kontakta vårdenhetschefer:
Patrik Ingström, 010-24 259 64, patrik.ingstrom@rjl.se
Åsa Hjalmarsson, 010-24 22126, asa.hjalmarsson@rjl.se
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 30 september 2025. Varmt välkommen med din ansökan! Ange i din ansökan vilken typ av anställning du är intresserad av. Urval kan komma att ske löpande.
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida:
Vår rekryteringsprocess, Region Jönköpings län (https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/) Ersättning
Fast lön. Kollektivavtal finns. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "M1325/25". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057) Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9506113