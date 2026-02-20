Underleverantörer till WorkTasker AB Rusta och Matcha

Worktasker AB / Personaltjänstemannajobb / Uppsala
2026-02-20


WorkTasker AB söker nu engagerade och kvalitetsmedvetna underleverantörer i hela Sverige för samarbete inom tjänsten Rusta och Matcha.
Detta är inte en anställning, utan ett samarbete där du driver ditt eget företag och verkar som underleverantör till oss. Tjänsten syftar till att stötta arbetssökande i att snabbt komma vidare till arbete eller studier, i samarbete med Arbetsförmedlingen.
Vi söker företag som:
Har eget företag med F-skatt, momsregistrering och registrerad arbetsgivare

Har eget kontor/kontorslokal

Har erfarenhet av arbetsmarknadstjänster, coachning, matchning eller liknande

Har god lokalkännedom och ett etablerat arbetsgivarnätverk på sin ort

Arbetar professionellt, strukturerat och resultatinriktat

Uppfyller Arbetsförmedlingens krav för att verka som underleverantör

Kan ta emot deltagare och leverera tjänsten med hög kvalitet

2026-02-20

Kompetenser
Alternativ 1
Utbildning: Högskoleutbildning om minst 180 hp (120 poäng enligt tidigare system)

Arbetslivserfarenhet: Minst 2 års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid
(Deltid kan godkännas om den sammanräknade tiden motsvarar heltid)

Alternativ 2
Utbildning: Minst 1 års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med godkänt resultat

Arbetslivserfarenhet: Minst 3 års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid inom ett eller flera av följande områden:
Arbetsledning med personalansvar

Rekrytering

Omställningsarbete för arbetssökande

Studie- och yrkesvägledning

Handläggning i personalfrågor (ej enbart administration)

Arbete med arbetsmarknadsfrågor

Social- och gruppsykologi

Karriärvägledning

(Deltid kan godkännas om den sammanräknade tiden motsvarar heltid under 3 år)
Om uppdraget
Som underleverantör till WorkTasker AB ansvarar du för delar av genomförandet av tjänsten Rusta och Matcha, i enlighet med Arbetsförmedlingens regelverk. Uppdraget omfattar bland annat:
Individuell coachning och vägledning

Matchning mot arbetsgivare

Stöd mot utbildning och kompetensutveckling

Löpande dokumentation och uppföljning

Vi erbjuder:
Ett långsiktigt och seriöst samarbete

Tydliga rutiner, stöd, administration och uppföljning

Löpande dialog och utvecklingsmöjligheter

Flexibelt uppdrag - möjlighet att arbeta inom en eller flera regioner

Möjlighet att göra verklig skillnad för arbetssökande

Ansökan
Skicka din intresseanmälan via mejl och bifoga:
Kort presentation av dig och ditt företag

Beskrivning av erfarenhet och kompetens

Vilket geografiskt område ni kan täcka

Kontaktuppgifter

Skicka till: info@worktasker.se
Vi ser fram emot att höra från dig och utforska möjligheten att skapa resultat - tillsammans med WorkTasker AB.

Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: info@worktasker.se

Arbetsgivare
Worktasker AB (org.nr 556990-4120), https://rusta-matcha-2.se

