Underleverantörer till WorkTasker AB Rusta och Matcha
Worktasker AB / Personaltjänstemannajobb / Uppsala Visa alla personaltjänstemannajobb i Uppsala
2026-02-20
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Worktasker AB i Uppsala
WorkTasker AB söker nu engagerade och kvalitetsmedvetna underleverantörer i hela Sverige för samarbete inom tjänsten Rusta och Matcha.
Detta är inte en anställning, utan ett samarbete där du driver ditt eget företag och verkar som underleverantör till oss. Tjänsten syftar till att stötta arbetssökande i att snabbt komma vidare till arbete eller studier, i samarbete med Arbetsförmedlingen.
Vi söker företag som:
Har eget företag med F-skatt, momsregistrering och registrerad arbetsgivare
Har eget kontor/kontorslokal
Har erfarenhet av arbetsmarknadstjänster, coachning, matchning eller liknande
Har god lokalkännedom och ett etablerat arbetsgivarnätverk på sin ort
Arbetar professionellt, strukturerat och resultatinriktat
Uppfyller Arbetsförmedlingens krav för att verka som underleverantör
Kan ta emot deltagare och leverera tjänsten med hög kvalitetPubliceringsdatum2026-02-20Kompetenser
Alternativ 1
Utbildning: Högskoleutbildning om minst 180 hp (120 poäng enligt tidigare system)
Arbetslivserfarenhet: Minst 2 års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid
(Deltid kan godkännas om den sammanräknade tiden motsvarar heltid)
Alternativ 2
Utbildning: Minst 1 års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med godkänt resultat
Arbetslivserfarenhet: Minst 3 års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid inom ett eller flera av följande områden:
Arbetsledning med personalansvar
Rekrytering
Omställningsarbete för arbetssökande
Studie- och yrkesvägledning
Handläggning i personalfrågor (ej enbart administration)
Arbete med arbetsmarknadsfrågor
Social- och gruppsykologi
Karriärvägledning
(Deltid kan godkännas om den sammanräknade tiden motsvarar heltid under 3 år)
Om uppdraget
Som underleverantör till WorkTasker AB ansvarar du för delar av genomförandet av tjänsten Rusta och Matcha, i enlighet med Arbetsförmedlingens regelverk. Uppdraget omfattar bland annat:
Individuell coachning och vägledning
Matchning mot arbetsgivare
Stöd mot utbildning och kompetensutveckling
Löpande dokumentation och uppföljning
Vi erbjuder:
Ett långsiktigt och seriöst samarbete
Tydliga rutiner, stöd, administration och uppföljning
Löpande dialog och utvecklingsmöjligheter
Flexibelt uppdrag - möjlighet att arbeta inom en eller flera regioner
Möjlighet att göra verklig skillnad för arbetssökandeAnsökan
Skicka din intresseanmälan via mejl och bifoga:
Kort presentation av dig och ditt företag
Beskrivning av erfarenhet och kompetens
Vilket geografiskt område ni kan täcka
Kontaktuppgifter
Skicka till: info@worktasker.se
Vi ser fram emot att höra från dig och utforska möjligheten att skapa resultat - tillsammans med WorkTasker AB. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-22
E-post: info@worktasker.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Underleverantör + stad". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Worktasker AB
(org.nr 556990-4120), https://rusta-matcha-2.se Jobbnummer
9755964