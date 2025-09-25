Underläkare till Vårdcentralen Finspång
Välkommen till Vårdcentralen Finspång.
Från och med 2025 är Vårdcentralen Finspång och Skärblacka ett gemensamt verksamhetsområde. Förändringen avser att ge en robust verksamhet som i framtiden är rustad för att klara av de demografiska utmaningarna som vi står inför.
Vårt erbjudande
Primärvårdscentrum Östergötland består av 33 regiondrivna vårdcentraler, Vårdcentrum Finspång, Barnhälsovårdsenheten, 1177- och jourcentraler kväll och helg och Allmänmedicinskt utbildningscentrum. Vi bedriver en bred primärvårdsverksamhet där vi erbjuder vård till alla genom hela livet; nyfödda, barn, ungdomar, vuxna, äldre och patienter i livets slutskede.
Vi är en framåtblickande organisation med stort fokus på bra arbetsmiljö, utveckling och god hälsa. Vi arbetar aktivt för att skapa förutsättningar för hållbart arbetsliv samtidigt som vi har ett utvecklingsinspirerat arbetssätt för att möta framtidens utmaningar inom primärvården. Hos oss finns goda utvecklingsmöjligheter för dig som vill göra karriär inom ditt yrke, bli chef alternativt gå vidare på andra sätt, genom exempelvis specialisering eller forskning.
Verksamheterna har idag tillsammans närmare 27 000 listade patienter och en personalstyrka på cirka 120 medarbetare. Det nya verksamhetsområdet innefattar Vårdcentralen Finspång och Vårdcentralen Skärblacka samt Jourcentralen Finspång. Inkluderad i Vårdcentralen Finspång finns även en filial i Rejmyre.
Här kan du läsa om vår karriärstege för läkare och även om dina förmåner hos oss.Publiceringsdatum2025-09-25Dina arbetsuppgifter
Som underläkare arbetar du med klinisk mottagning där du möter patienter med både akuta tillstånd och som kommer till mottagningen planerat för exempelvis uppföljning eller årskontroll. Som underläkare får du en personlig handledare som du träffar veckovis och du har även tillgång till resursläkare dagligen för konsultation. I verksamheten har vi regelbundna läkarmöten där vi har gemensamma dialoger, går igenom medicinska frågeställningar, utvecklar och utbildar.
Arbetsgrupp
Läkargruppen vid de båda vårdcentralen består av 15 specialistläkare, tio ST-läkare samt i perioder BT-, AT- och underläkare. Vi har även återkommande läkarstudenter i våra verksamheter.
Om dig
Vi söker dig som har en läkarexamen och uppfyller kriterierna för att arbeta som underläkare. Du har svenska språkkunskaper motsvarande nivå Svenska C1. På vårdcentralerna har vi högt till tak och ett gott kollegialt samarbete. Vi ser att du som söker tjänsten är stabil person och trygg i din yrkesroll. Du förblir motiverad och behåller ett positivt synsätt trots ett högt arbetstempo. Att samarbeta ser du som en självklarhet samt att bidra till ett gott klimat bland dina kollegor på enheterna. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet för tjänsten.
Ansökan och anställning
Vi erbjuder ett vikariat på 6 månader på 100 % med möjlighet till förlängning. Tjänsten innebär arbete vardagar och dagtid. Det kan bli aktuellt med arbete i båda verksamheterna.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
