Underhållstekniker till Albin Components
2025-10-09
UNDERHÅLLSTEKNIKER TILL ALBIN COMPONENTS

Arbetsuppgifter
Som underhållstekniker hos oss spelar du en central roll i att säkerställa en trygg, effektiv och driftsäker produktion. Du arbetar både självständigt och i nära samarbete med kollegor inom underhåll, produktion och andra stödfunktioner. Ditt huvudsakliga ansvar är att utföra förebyggande och avhjälpande underhåll på maskiner, utrustning och fastigheter.
I din vardag kommer du att arbeta med att identifiera, felsöka och åtgärda tekniska problem som uppstår vid driftstörningar. Du deltar i planeringen av underhållsinsatser tillsammans med underhållschef och produktion samt dokumenterar utförda arbeten i vårt underhållssystem. Exempel på arbetsuppgifter:
Utföra planerat och avhjälpande underhåll på maskiner och produktionsutrustning
Felsöka, reparera och förbättra tekniska system för att minimera driftstopp
Medverka vid installation, driftsättning och modifiering av utrustning
Arbeta aktivt för att utveckla rutiner och förbättra tillförlitlighet och säkerhet
Genom att alltid arbeta med fokus på säkerhet och kvalitet bidrar du till en stabil produktion och en trygg arbetsmiljö.
PERSONLIGA EGENSKAPER OCH KVALIFIKATIONER
För att lyckas i rollen tror vi att du har en teknisk bakgrund, exempelvis från gymnasie- eller eftergymnasial utbildning inom el, mekanik, automation eller mekatronik. Har du tidigare erfarenhet av underhållsarbete inom tillverkningsindustrin är det meriterande. Vidare tror vi att du har goda kunskaper i felsökning och reparation, gärna inom både mekanik och el, samt grundläggande IT-kunskaper. Svenska och engelska behärskar du i tal och skrift.
Som person är du analytisk och lösningsorienterad, med ett skarpt öga för detaljer och en vilja att förstå tekniska samband. Du arbetar strukturerat och noggrant, samtidigt som du har förmåga att agera snabbt och effektivt vid akuta situationer. Ditt säkerhetstänk är alltid närvarande, och du trivs i en miljö där samarbete, kommunikation och ansvarstagande är en självklar del av vardagen. Vi söker dig som:
Har ett genuint tekniskt intresse och trivs med att lösa problem
Är strukturerad, noggrann och säkerhetsmedveten i ditt arbete
Har god samarbetsförmåga och en serviceinriktad inställning
Är flexibel och trivs i en miljö där ingen dag är den andra lik
Du är nyfiken på teknisk utveckling och motiveras av att förbättra och optimera. Med din positiva attityd och ditt engagemang bidrar du till ett lagarbete där driftsäkerhet och kvalitet alltid står i centrum.
OM TJÄNSTEN
Tjänsten som Underhållstekniker är en direktrekrytering där du blir anställd av Albin Components. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni Sweden och alla eventuella frågor hänvisar vi till Eterni Sweden.ÖVRIG INFORMATION
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR, sök tjänsten på www.eterni.se.
Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan.

VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
