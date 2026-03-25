Underhållstekniker, Quant Service i Ludvika
Quant Service Sweden AB / Maskinreparatörsjobb / Ludvika Visa alla maskinreparatörsjobb i Ludvika
2026-03-25
, Smedjebacken
, Ljusnarsberg
, Fagersta
, Säter
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Quant Service Sweden AB i Ludvika
, Falun
, Västerås
, Örebro
, Grums
eller i hela Sverige
Quant är en av de ledande, globala aktörerna inom industriellt underhåll med verksamhet i ett flertal industrier. I över 30 år har Quant upprätthållit och förbättrat säkerheten, produktiviteten och utrustningsprestandan för över 400 anläggningar världen över. Från att inkludera god säkerhetspraxis och bygga rätt underhållskultur, till att optimera underhållskostnader och förbättra anläggningens prestanda - våra medarbetare gör skillnad! Vi brinner för underhåll och är stolta över att se att vi uppnår våra kunders mål på det mest professionella sättet.
Quant har sitt huvudkontor i Stockholm och är en ledande leverantör av professionella industriella underhållstjänster med global närvaro, vi finns över hela världen inom ca. 90 anläggningar och är ca 2000 anställda.
Till Quant i Ludvika söker vi nu en Underhållstekniker (svets & slangpaket)
Om rollen
Vi söker en engagerad och självgående Underhållstekniker med specialistkompetens inom svets och slangpaket. I denna roll blir du en viktig del av vårt underhållsteam och arbetar både förebyggande och avhjälpande för att säkerställa driftsäkerheten i vår produktionsmiljö. Du kommer att arbeta nära produktion, teknik och övriga underhållsresurser för att lösa problem, utveckla arbetssätt och bidra till en stabil och effektiv drift.
Arbetsuppgifter, bl a
• Underhåll, felsökning och reparation av slangpaket och svetsutrustningar på vår verkstad samt ute i produktionsavsnitten.
• Förebyggande och avhjälpande underhåll på maskiner och produktionsutrustning.
• Bygga, modifiera och förbättra mekaniska lösningar vid behov.
• Dokumentera utfört arbete i underhållssystem (Maximo).
• Medverka i förbättringsarbete, 5S och utveckling av standarder.
• Samarbeta med produktion i planering och avhjälpande arbeten. Publiceringsdatum2026-03-25Kvalifikationer
• Grundutbildning eller yrkesskola inom el är ett krav.
• Erfarenhet av arbete med slangpaket och svetsar.
• God förståelse för mekanik och ritningsläsning.
• Datorvana och god dokumentationsförmåga. Dina personliga egenskaper
• Lösningsorienterad och tekniskt nyfiken.
• Strukturerad och noggrann, med säkerhet som högsta prioritet.
• Gillar att samarbeta och kommunicera.
• Självständig och ansvarstagande.
Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en varierad och utvecklande roll i en modern industriell miljö, möjlighet att arbeta när teknik och produktion, kompetensutveckling och bra utveckligsmöjlighet, stort eget ansvar och möjlighet att påverka.
Hos oss kommer du att arbeta i ett ungt bolag som skapar möjligheter tillsammans med våra kunder. Som anställd hos Quant kan vi erbjuda en rad förmåner i form av friskvård, upphandlade erbjudanden och unika försäkringar. För oss är säkerheten av största vikt och vi erbjuder dig förutsättningar att alltid utföra ditt jobb säkert.
Urvalsprocessen sker löpande under ansökningsperioden, vänta därför inte med din ansökan utan skicka gärna in din ansökan så snart du kan.
Har du några frågor om tjänsten, tveka inte att höra av dig! Ersättning
Fast månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Quant Service Sweden AB
(org.nr 556981-7652), https://www.quantservice.com/sv/
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Quant AB Kontakt
Underhållsledare El
Erik Andersson erik.n.andersson@quantservice.com Jobbnummer
9819710