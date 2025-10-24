Underhållssamordnare
2025-10-24
Har du tidigare erfarenhet av operativt underhållsarbete inom processindustri? Lantmännen Biorefineries i Lidköping bygger nu en ny anläggning för framställning av växtbaserat protein från ärtor samt bönor och utökar därmed underhållsavdelningen. Vi söker nu en Underhållssamordnare som vill ta aktiv del av utvecklingen av vårt underhållsarbete för att öka anläggningens effektivitet. Hos oss får du en utmaning inom livsmedelsbranschen i en spännande miljö där vi tillsammans tar ansvar från jord till bord!
Det här kommer du att göra
Som Underhållssamordnare är du en nyckelspelare för den dagliga driften på anläggningen. Tillsammans med dina kollegor på underhållsavdelningen, medarbetare inom produktionen, projektledare och processingenjörer planerar du underhållsinsatser, arbetar operativt med avhjälpande underhåll och medverkar i investeringsprojekt.
I din roll förväntas du bidra till ett kontinuerligt förbättringsarbete inom underhåll. Du håller dig uppdaterad om underhållsstatus på anläggningen och ansvarar för att vidarerapportera behov och status för underhållsinsatser, reservdelar och förbrukningsmaterial. Du bidrar aktivt till en effektiv och säker arbetsplats, såväl inom den egna avdelningen som för anläggningen i stort.
Rollen som Underhållssamordnare är placerad i Lidköping och du kommer rapportera till Teknik och Underhållschef. Ditt arbete bedrivs dagtid, men eftersom produktionen är igång dygnet runt så ingår schemalagd beredskap. Annan arbetstid kan förekomma vid planerade stoppdagar under året.
Det här behöver du för att lyckas och trivas
Du har:
- Erfarenhet av att planera och operativt utföra underhållsarbete inom processindustri, med fördel inom livsmedels- eller teknisk industri
- Erfarenhet och kompetens inom svetsning, tryckkärl, pumpteknik, reglerventiler
- Vana av ritningsläsning och maskindokumentation
- Erfarenhet från att arbeta i underhållssystem
- Goda språkkunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Du är:
- Lösningsorienterad och initiativtagande
- Självgående med god förmåga att prioritera i ditt arbete och uppdrag
- En person med god samarbetsförmåga. Du har lätt för att skapa goda relationer med andra, både inom det egna teamet, tvärfunktionellt och med externa partners
- Ansvarstagande med förståelse för helheten
- Riskmedveten och bidrar aktivt till en säker arbetsmiljö och anläggning
Vad vi erbjuder dig
Vår produktionsanläggning är belägen i Lidköping där vi producerar stärkelse, gluten och etanolprodukter, foder samt inom kort även ärtprotein. Våra högförädlade produkter säljs till kunder inom ett brett spektrum av industrier runt om i världen, varav främst livsmedels- och pappersindustrin.
Hos oss får du möjligheten att utveckla dina yrkesfärdigheter och bidra med din kompetens genom hela produktionskedjan. Vi är en arbetsplats där varje medarbetare har en viktig roll i att bidra till helheten i vår verksamhet. Vårt avancerade bioraffinaderi är en plats för kontinuerligt lärande tillsammans med kompetenta och erfarna kollegor.
Lantmännen är en stor internationell koncern och tillsammans har vi en unik bredd i vår verksamhet. Detta innebär att vi kan erbjuda utvecklingsmöjligheter med varierande inriktning för såväl specialister som generalister inom olika bolag och branscher i fler än 20 länder. Vi arbetar aktivt med intern rörlighet och vill bidra till att medarbetare utvecklas och känner engagemang varje dag. Together we reimagine the world of grain!
Låter det intressant?
Vi hoppas det! Som slutkandidat kommer det att genomföras drogtest samt bakgrundskontroll via vår leverantör ToFindOut.
Har du frågor gällande tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Jörgen Manfredsson, Teknik och Underhållschef, jorgen.manfredsson@lantmannen.com
tel. 010-5563138
Linda German, HR Business Partner, linda.german@lanmtmannen.com
tel. 010-556 14 59
Vi ser fram emot din ansökan!
Lantmännen är ett lantbrukskooperativ och norra Europas ledande aktör inom lantbruk, maskin, bioenergi och livsmedel. Vi ägs av 17 000 svenska lantbrukare, har 12 000 anställda, har verksamheter i ett 20-tal länder och omsätter 70 miljarder SEK på årsbasis. Med basen i spannmål förädlar vi åkermarkens resurser för ett livskraftigt lantbruk. Några av våra mest kända varumärken inom livsmedel är AXA, Kungsörnen, Scan, Korvbrödsbagarn, GoGreen, FINN CRISP och Bonjour. Vårt företag är grundat på kunskap och värderingar som har funnits i generationer hos våra ägare. Genom forskning, utveckling och verksamhet i hela värdekedjan tar vi tillsammans ansvar från jord till bord.
Lantmännen Biorefineries är Sveriges enda storskaliga bioraffinaderier med siter i Norrköping och Lidköping. Vi är den största nationella producenten av spannmålsbaserad etanol samt en av de största tillverkarna av dryckessprit, foder och livsmedelsingredienser. Vi har en hög hållbarhetsprofil och är en viktig aktör i omställningen till ett klimatsmart samhälle. Vi är ca 300 medarbetare och omsätter ca 4,5 miljarder kr.
