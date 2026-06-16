Underhållsreparatör
Ardagh Glass Limmared AB / Maskinreparatörsjobb / Tranemo Visa alla maskinreparatörsjobb i Tranemo
2026-06-16
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eller i hela Sverige
Ardagh Group är en ledande leverantör av förpackningar i glas och metall. Vi levererar till livsmedels- och dryckesindustrin.
Ardagh Group har 20 000 anställda fördelat på 63 fabriker i 16 länder globalt. I Norden har Ardagh två fabriker som tillverkar förpackningsglas åt en mängd kända kunder och varumärken inom livsmedel och drycker på den Nordiska marknaden. Den Svenska fabriken ligger i Limmared och den Danska fabriken ligger nära Naestved. Totalt omsätter vi 1,6 miljarder SEK, har 800 anställda och en produktion som är i drift 24/7, 365 dagar per år. Ardagh Group Nordic arbetar enligt mottot "One company, two locations"
Vi söker nu en driven och strukturerad medarbetare till vår avdelning, där du kommer att ha en viktig roll i det dagliga UH arbetet. Du har gymnasiekompetens och arbetslivserfarenhet inom något/några områden såsom smide, ventilation, rör, värme eller fastighet.
Vi lägger stor vikt vid din personlighet, att du har hög social kompetens och är serviceinriktad. Du arbetar lika gärna självständigt som i grupp. Egen drivkraft är avgörande för att lyckas i befattningen. Viktigast av allt är viljan att lära sig nytt då arbetsområdet är mycket brett. Vi tror att du är en problemlösare som inte är rädd för att ta i när det krävs. Du har lätt för att kommunicera, skapar engagemang i gruppen och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Vi söker dig som är ansvarstagande, lösningsorienterad och trivs i en roll där du får kombinera praktiskt arbete med ett visst ledarskap. Rollen är tänkt att på sikt fungera som ett stöd till arbetsledaren, där du agerar som försteman på avdelningen vid behov. Detta innebär att du bidrar till att leda det dagliga arbetet, koordinerar arbetsuppgifter och stöttar kollegor i det dagliga.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka.
Körkort är ett krav. Datavana krävs då vi arbetar i SAP med egna arbetsordrar samt beställningar. Du behärskar svenska i tal och skrift.
Tjänsten är heltid, dagtid och tillsvidare med lön enligt kollektivavtal. Beredskap kommer att ingå på sikt.
Sista ansökningsdag är 2 augusti. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Underhållsreparatör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ardagh Glass Limmared AB
(org.nr 556049-8833), http://www.ardaghgroup.com Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
HR
Maria Röpke maria.ropke@ardaghgroup.com 0325618300 Jobbnummer
9965113