Underhållsingenjör
Svenska Kraftnät / Elektronikjobb / Sundbyberg Visa alla elektronikjobb i Sundbyberg
2025-08-25
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Svenska Kraftnät i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
, Täby
, Norrtälje
eller i hela Sverige
Hos oss på division Nät är du med och bygger ut samt underhåller stamnätet - en avgörande del av Sveriges elektrifiering. För att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag behöver vi varje år bygga 30 mil ledningar och driftsätta 20 stationer. Tillsammans skapar vi en stabil och hållbar energiinfrastruktur för framtiden.Publiceringsdatum2025-08-25Om tjänsten
Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet med ansvar för underhåll av elkraftsanläggningar? Vi söker en underhållsingenjör som vill bidra till driftsäker förvaltning av våra AC-stationer.
Genom ditt arbete medverkar du till att våra anläggningar är såväl person- som driftsäkra och du har en viktig del i målsättningen mot en förvaltning i världsklass.
Enheten AC-Stationer ansvarar för det operativa underhållet av våra stationsanläggningar och säkerställer att dessa är drift- och personsäkra. Uppdraget omfattar samtliga stationsanläggningar och deras utrustning, som ska uppfylla våra krav inom hälsa, miljö, säkerhet, kvalitet och personsäkerhet. Enhetens verksamhet är indelad i nio underhållsområden för AC-stationer. På enheten finns två befattningar, underhållsingenjör och verksamhetssamordnare. Vi sitter utspridda på flera orter i landet.
Underhållsingenjörens huvudsakliga arbetsområde:
• Planera, budgetera och följa upp förebyggande och avhjälpande underhåll och mindre utbyten av anläggningsdelar i ditt ansvarsområde.
• Följa upp och styra underhållsentreprenörens arbete.
• Bidra med kunskap och kännedom till stations- och förvaltningsprojekt.
• Utföra kontroller och överta anläggningar från projektverksamheten.
• Delta i avbrottsmöten, löpande avbrottsplanering och uppföljning av större driftstörningar.
• Samverka med nät- och produktionsägare om gemensamma planer.
• Besöka dina anläggningar regelbundet och har god kännedom om projekt och arbeten som pågår i dem.
• Följa upp kvaliteten på entreprenörernas arbete där HMSK (Hälsa, Miljö, Säkerhet, Kvalitet och personsäkerhet).
•
Några av våra största utmaningar är ett åldrat stamnät med blandad teknik, samt behovet av rätt kompetens och reservdelar. Vi vill utveckla ett mer riskbaserat underhåll samtidigt som vi hanterar resursbrist både hos entreprenörer och inom vår egen organisation. Tillväxten av nya anläggningar ökar belastningen, och vi behöver arbeta mer proaktivt med hälsa, miljö, säkerhet och kvalitet för att minska oplanerade avbrott.
Om dig
Skallkrav:
För att trivas i rollen ser vi att du gillar att ta ansvar och leda dina arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt. Vi ser också att du kan samarbeta, samverka och kommunicera med andra människor, då denna roll innebär att skapa nya relationer och att du har många kontaktytor i organisationen och externt. Vi söker dig som uppskattar att arbeta mot mål och att skapa resultat, där du även anpassar dina prioriteringar och din planering efter dessa och kan ändra inriktning när målen förändras. Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat och hittar nya vägar framåt om hinder uppstår.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du har minst en tvåårig utbildning på yrkeshögskolenivå eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt som myndigheten bedömer som likvärdig.
Vidare har du:
• Erfarenhet av underhåll av högspänningsstationer, minst 130 kV och allmänt god teknisk förståelse för en högspänningsstations olika teknikområden.
• God datorvana.
• Arbetat i underhållsystem.
• B-körkort.
• God kommunikativ förmåga i tal och skrift, både på svenska och engelska.
Vi ser det som meriterande om du har:
• Specialistkompetens inom något teknikområde inom stationsunderhåll.
• Erfarenhet inom 220-400 kV AC stationer.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Göteborg. Hemstationering kan eventuellt vara aktuell i södra Sverige.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid
• I tjänsten ingår resor främst inom sitt ansvarsområde men kan även vara aktuellt inom övriga Sverige och i Europa.
• Sista ansökningsdag 15 september 2025, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning
• Förmåner | Svenska kraftnät
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Camilla Rydja, tel: 010-475 8853 Vid frågor om rekryteringsprocessen kontakta ansvarig rekryterare Ethel Marx, tel: 010-489 2055. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, 010 475 87 72 och Erica Midfjäll ST, 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Jobba här - bli en viktig del av vår energiframtid | Svenska kraftnät
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
För mer information om säkerhetsprövning
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
Lär känna Svenska kraftnät och hur det är att arbeta hos oss:
Lär känna oss på Svenska kraftnät Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Svenska Kraftnät
(org.nr 202100-4284), http://www.svk.se Jobbnummer
9474835