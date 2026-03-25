Underhållsingenjör
Vill du arbeta i en utvecklande miljö där du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet och ha ansvar för underhåll av elkraftsanläggningar? Som underhållsingenjör erbjuds du ett av Sveriges viktigaste anläggningsjobb, i vilket du varje dag kommer att bidra till Sveriges elförsörjning. Vi behöver dig för att lyckas med vårt samhällsviktiga uppdrag att elektrifiera Sverige.Publiceringsdatum2026-03-25Om tjänsten
Underhållsingenjörens huvudsakliga ansvarsområde:
• Planerar, budgeterar och följer upp förebyggande och avhjälpande underhåll och mindre utbyten av anläggningsdelar i ditt underhållsområde.
• Beställer, följer upp och styr underhållsentreprenörens arbete.
• Bidrar med kunskap och kännedom till stations- och förvaltningsprojekt.
• Deltar vid idrifttagning samt vid överlämning av anläggningar till förvaltning från projektverksamheten.
• Deltar i avbrottsmöten, löpande avbrottsplanering och uppföljning av större driftstörningar.
• Samverkar med nät- och produktionsägare om gemensamma planer.
• Du besöker anläggningar inom ditt underhållsområde regelbundet och har god kännedom om projekt och arbeten som pågår.
• Följer upp kvaliteten på entreprenörernas arbete där HMSK (Hälsa, Miljö, Säkerhet, Kvalitet och personsäkerhet) är en viktig del.
Vi står inför ett antal betydande utmaningar kopplade till både teknik, arbetssätt och resurser. Det åldrade stamnätet innebär stort behov av kompetens, reservdelar och hantering av flera tekniska generationer samtidigt. Vi behöver utveckla vår underhållsstrategi och arbeta mer riskbaserat för att möta framtidens krav på ett modernt och effektivt underhåll.
Du kommer att få möjligheten att utvecklas inom underhållsarbete och utbyta erfarenheter med kollegor som verkat länge inom branschen. Du blir en viktig länk i en samhällsviktig verksamhet med ansvar för tekniskt underhåll av elkraftsanläggningar inom främst AC. Vi är måna om din personliga utveckling och erbjuder utbildningar enligt överenskommelser för att stärka din kompetens.
Enheten AC-stationer ansvarar för det operativa underhållet av Svenska kraftnäts AC-stationer och har en central roll i vår ambition att nå en förvaltning i världsklass. Vi säkerställer att våra stationsanläggningar - och all ingående utrustning - uppfyller högt ställda krav inom hälsa, miljö, säkerhet, kvalitet och personsäkerhet.
Enhetens verksamhet är indelad i nio underhållsområden för AC-stationer. På enheten finns nio underhållsingenjörer och två verksamhetssamordnare, placerade på flera orter runt om i landet. Som underhållsingenjör kommer du att få ansvara för ett geografiskt område med stationer inom delar av Jämtland, Västernorrland och Västerbottens län.
Om dig
Skallkrav:
För att trivas i rollen ser vi att du gillar att ta ansvar och leda dina arbetsuppgifter på ett strukturerat sätt. Vi ser också att du kan samarbeta, samverka och kommunicera med andra människor, då denna roll innebär att skapa nya relationer och att du har många kontaktytor i organisationen och externt. Vi söker dig som uppskattar att arbeta mot mål och att skapa resultat, där du även anpassar dina prioriteringar och din planering efter dessa och kan ändra inriktning när målen förändras. Du tar initiativ och sätter igång aktiviteter för att uppnå resultat och hittar nya vägar framåt om hinder uppstår.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Du har minst 2-års utbildning från yrkeshögskolenivå eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.
Vidare har du:
• Erfarenhet av underhåll av högspänningsstationer och allmänt god teknisk förståelse för en högspänningsstations olika teknikområden.
• En god datorvana.
• Erfarenhet av arbete i underhållssystem
• B-körkort
• Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Vi ser det som meriterande om du har specialistkompetens inom något teknikområde inom stationsunderhåll eller erfarenhet inom 220-400 kV AC stationer.
Bra att veta
• Tjänsten är placerad i Luleå, Sollefteå eller Sundsvall. Eventuellt kan hemstationering i området vara aktuellt.
• Möjlighet till distansarbete upp till 50 % #LI-hybrid.
• I tjänsten ingår resor främst inom sitt underhållsområde men är även aktuellt inom övriga Sverige samt i enstaka fall till annat land.
• Sista ansökningsdag 13 april 2026, vi använder urvalsfrågor istället för personligt brev.
• Tjänsten är en tillsvidareanställning
• Förmåner | Svenska kraftnät
Vid frågor om tjänsten kontakta gärna rekryterande chef Camilla Rydja, tel. nr. 010-4758853 alternativt ansvarig rekryterare Ethel Marx tel. nr. 010-489 2055. Fackliga representanter är Annika Ingeborn, SACO, tel.nr. 010-475 87 72. och Erica Midfjäll, tel.nr. 010 475 87 31. Du når oss också via e-post: fornamn.efternamn@svk.se
Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare i samband med rekrytering, vi har upphandlade avtal som gäller för Svenska kraftnät som statlig myndighet.
Övrig information
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan ett beslut om anställning fattas kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) att genomföras i de fall befattningen innebär hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller deltagande i säkerhetskänslig verksamhet. Om anställningen avser befattning i säkerhetsklass kommer säkerhetsprövningen även att innefatta en registerkontroll och, i vissa fall, en särskild personutredning.
För anställning på Svenska kraftnät kan det vara ett krav på svenskt medborgarskap i vissa befattningar. Med anställningen följer en skyldighet att krigsplaceras.
Svenska kraftnät arbetar för att främja mångfald och motverka diskriminering och ser gärna sökanden med olika bakgrund och erfarenheter till våra rekryteringar.
