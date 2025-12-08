Underhållschef till Gryaab AB
Nu har du möjligheten att bli en del av Nordens största avloppsreningsverk.
Tillsammans med oss får du möjligheten att bidra och utveckla ett redan välfungerande reningsverk. Med innovativa idéer och förslag styr du Underhållsavdelningens olika discipliner inom el, verkstad, mekanik och förråd så att anläggningen kan fortsätta att ha goda förutsättningar till att skapa ännu mer värden ur avloppsvattnet. Häng med oss på den resan!
Nu söker vi en gruppchef för vår Underhållsavdelning, som vill vara med på vår resa mot ett renare hav och en mer hållbar framtid. Vi söker dig som trivs i en inkluderande företagskultur som präglas av engagemang, cirkularitet och arbetsglädje! Hos oss erbjuds du en viktig roll i ett kommunalt bolag där ledorden öppen, positiv och engagerad är ständigt återkommande i ditt arbete. Utöver din roll som medlem i vår avdelning för teknisk försörjnings ledningsgrupp kommer du arbeta med kompetenta och hjälpsamma kollegor som gärna delar med sig av sin kunskap.
Uppdraget
Gruppchefen ansvarar för att leda och utveckla tre discipliner: elanläggning, mekaniskt underhåll och förrådshantering, med totalt 14 medarbetare. Rollen säkerställer att anläggningens drift är säker, effektiv och följer gällande lagar, standarder och interna rutiner och till din hjälp har du en arbetsledare på såväl underhållssidan som inom el.
Gruppchefen ansvarar under avdelningschefen för planering, genomförande, uppföljning och utveckling av gruppens verksamhet så att gruppens uppdrag fullföljs och dess mål uppfylls. Gruppchefen har budget-, personal-, utvecklings- och resultatansvar för sitt verksamhetsområde.
Vem söker vi?
Arbetar du idag eller har erfarenhet från rollen som chef i en affärsdriven industriell miljö och har ett brinnande intresse för högkvalitativt underhållsarbete, resursoptimering och verkstadsflöden? Tillämpar du en kommunikativ ledarstil med stort mod, nytänkande och uthållighet? Ser du medarbetarna med sina kunskaper och förmågor som bolagets främsta tillgångar? Då kan du vara rätt person för tjänsten.
Vi söker dig med dokumenterad yrkeserfarenhet av personalansvar och arbetsledning. Vi ser gärna att du har kunskap och förståelse för arbete från en liknande verksamhet med varierande discipliner inom verkstad, el och underhåll. Att behärska svenska i tal och skrift ses som ett krav och en högskoleutbildning med inriktning el, underhåll, mekanik eller liknande är en lämplig bakgrund, men dina personliga egenskaper är av stor vikt så om du har samlat på dig relevant arbetslivserfarenhet kan det komplettera din utbildningsnivå.
Gryaab är en arbetsplats där du kan utvecklas och med ditt engagemang och din arbetsvilja bidrar du till vår fortsatta utveckling. Du har förmåga att dela information, tankar och idéer och anpassar din kommunikation efter målgrupp och situation. Genom att vara intresserad och ansvarsfull så skapar du förståelse för andra, bidrar till ett positivt arbetsklimat och ser till att gruppens mål blir uppfyllda.
Låter det här som en tjänst för dig? I så fall är du varmt välkommen med din ansökan!
För den här tjänsten är säkerhetsprövning ett krav. Vi går igenom ansökningar och intervjuar löpande - vänta därför inte med att skicka in din ansökan! Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta oss!Övrig information
Gryaab renar avloppsvattnet i Göteborgsregionen. Det renade vattnet släpps ut i havet. Sedan starten 1972 har våra miljösatsningar för miljarder kronor gjort att regionens vattendrag befriats från orenat avloppsvatten, vilket bidragit till ett renare hav. Vi jobbar även för ökad cirkulär nytta.
Hos oss kommer du att ha spännande och meningsfulla arbetsuppgifter i en vardag som du tillsammans med engagerade kollegor och en omsorgsfull organisation trivs i. Du har möjlighet till flextid och vi erbjuder ett friskvårdsbidrag som vi hoppas att du använder. Du kan träna på vårt gym och som cykelvänlig arbetsplats har vi också bidrag för utrustning och cykelservice. Gryaab har en personalförening som ordnar många uppskattade trivselaktiviteter under året. Vi tycker att jämställdhet är en viktig faktor både för att nå bra resultat och för att utveckla verksamhetens innehåll och kvalitet. Gryaab har drygt 150 anställda och omsätter cirka 450 miljoner kronor. Vill du läsa mer om oss gå in på gryaab.se
Gryaab undanber sig att kontaktas av bemannings- och rekryteringsföretag.Om företaget
På Gryaab jobbar vi tillsammans för ett renare hav och en hållbar framtid. Vi är ett regionalt bolag som renar avloppsvattnet från sju kommuner. Vi kombinerar teknik, innovation och resursåtervinning som skapar miljönytta varje dag. Hållbar utveckling står i fokus. Gryaabs medarbetare är vår viktigaste resurs och du har stora utvecklingsmöjligheter hos oss. Här finns en stark vi-känsla där vi genom ett öppet och positivt synsätt skapar förutsättningar för en arbetsmiljö där vi trivs och mår bra. När vi mår bra gör vi också ett bättre jobb! Ett starkt engagemang är något som kännetecknar oss och i en öppen och positiv miljö kan engagemanget växa.
Gryaab är inne i en expansiv fas som bland annat innebär att vi kommer genomföra vår största utbyggnad någonsin. Utbyggnaden beräknas vara färdig år 2036. Vill du bli en av oss och vara med på vår resa för ett renare hav och en mer hållbar framtid? Sök jobb hos oss!" Ersättning
