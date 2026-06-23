Uddeholms AB söker Applikationsansvarig
Uddeholms AB / Gruv- och metallurgijobb / Hagfors Visa alla gruv- och metallurgijobb i Hagfors
2026-06-23
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Vi söker nu en Applikationsansvarig inom varmarbetsstål som vill bidra till att utveckla vårt tekniska erbjudande och stärka våra kundrelationer globalt.
Din roll
I rollen som applikationsansvarig är du tekniskt ansvarig inom applikationsområdet och en viktig länk mellan kund, säljorganisation och interna funktioner. Ditt fokus är att omsätta kundbehov och tekniska frågeställningar till tydliga rekommendationer och långsiktiga lösningar.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att:
Vara teknisk expert inom varmarbetsstål och dess applikationsområden, såsom smide, pressgjutning och extrusion.
Stötta säljorganisation och kunder i materialval, applikationsfrågor och tekniska lösningar.
Delta i och bidra till tekniska utredningar samt ge rekommendationer baserat på analys och erfarenhet.
Delta i kundbesök, utbildningar och tekniska möten både internt och externt.
Följa och analysera kundbehov, marknadstrender och teknikutveckling
Bidra till kunskapsuppbyggnad och förbättringsarbete baserat på kundfall och tekniska utredningar
Samarbeta nära produktansvar, teknisk kundtjänst, R&D, kvalitet och produktion
Tjänsten innebär en internationell dimension med regelbundna kontakter och resor till kunder och säljbolag globalt.Publiceringsdatum2026-06-23Profil
Vi söker dig som har ett starkt tekniskt intresse och vill arbeta nära både kunder och interna utvecklingsfunktioner.
Vi ser gärna att du har:
Ingenjörsutbildning inom materialteknik, metallurgi eller motsvarande
God kunskap om material, värmebehandling och industriella applikationer
Erfarenhet av teknisk problemlösning, analys och kundsupport
Förmåga att omsätta tekniska resultat till tydliga rekommendationer
Mycket god kommunikativ förmåga i svenska och engelska
Det är meriterande om du har erfarenhet från varmarbetsapplikationer eller närliggande industri.Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas i rollen ser vi att du är:
Ansvarstagande och självgående Analytisk och lösningsorienterad Pedagogisk och trygg i tekniska diskussioner Samarbetsinriktad med god helhetssyn Nyfiken och utvecklingsdriven
Vi erbjuder
Hos Uddeholm får du arbeta i en internationell miljö med hög teknisk kompetens och nära koppling till både forskning och produktion. Du blir en del av en organisation där kunskapsutbyte, innovation och kundfokus står i centrum.
Placeringsort är Hagfors, med möjlighet till visst distansarbete beroende på verksamhetens behov.
Sista ansökningsdatum är 9/8. För frågor gällande tjänsten kontakta Katarina Carlsten katarina.carlsten@uddeholm.com
eller 0563-17296
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Uddeholms AB
(org.nr 556046-2755)
Uvedsvägen 15 (visa karta
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683 85 HAGFORS Jobbnummer
9974586