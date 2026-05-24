Tvätterimedarbetare
2026-05-24
Vi söker en noggrann och arbetsvillig person till vårt tvätteri. Du kommer att arbeta med hantering av tvätt, kundmottagning, sälj, administration & leveranser. Arbetet passar dig som är ansvarstagande, effektiv och trivs med att arbeta både självständigt och i team.Publiceringsdatum2026-05-24Dina arbetsuppgifter
Sortering och hantering av tvätt
Utkörning och upphämtning av tvätt hos kund
Kassa och kundmottanging
kundkontakt&sälj
dagliga arbete i tvätteriet
Vi söker dig som
Är punktlig och pålitlig
Kan arbeta i ett högt tempo
Har god samarbetsförmåga
Är flexibel och serviceinriktad
Tidigare erfarenhet är meriterande men inget krav
Vi erbjuder
Trevlig arbetsmiljö
Introduktion och upplärning
Möjlighet till långsiktigt arbete
Varierande arbetsuppgifter
Anställning
Tjänst:Deltid/ cirka 80 procent
Start: Enligt överenskommelse
Arbetsplats: Visbytvätten, Tallundsgatan 13J
Arbetstid: Vardagar, helger kan förekomma.
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.
Skicka din ansökan med CV till : info@visbytvatten.se
Vid frågor ring 0725011222
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.
