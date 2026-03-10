Tvätteriarbetare
Bröderna Fraimans Industritvätt AB / Maskinoperatörsjobb / Håbo Visa alla maskinoperatörsjobb i Håbo
2026-03-10
, Sigtuna
, Upplands-Bro
, Knivsta
, Österåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Bröderna Fraimans Industritvätt AB i Håbo
, Upplands-Bro
eller i hela Sverige
Fraimans tvätteri är ett företag med teknik i framkant. Vi står inför spännande utmaningar och behöver fler nyfikna och drivna medarbetare till vår produktion.
Våra maskinlinjer är nästan helautomatiserade. Du kommer att jobba med tvätt, mangling och sortering av tvätt till företagets kunder. Kunderna utgörs av hotell och restauranger. Du arbetar i team där god samarbetsförmåga är viktigt.
Vi söker dig som är nyfiken, gillar utmaningar och att lära dig nya saker. Det viktiga är att du har en vilja att lära dig och kan fokusera samt prestera i intensiva situationer med hög kvalitet. Du är flexibel, arbetssam och driven.
Tjänsten är på heltid och innefattar varierande arbetstider enligt skiftschema. För ytterligare information angående tjänsten, kontakta Drift Chef Andreas Bondesson på Andreas@fraimans.se
Urval sker löpande så vänta inte med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09
E-post: jobbansokan@fraimans.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bröderna Fraimans Industritvätt AB
(org.nr 556721-2302)
Hornvägen 7 (visa karta
)
746 50 BÅLSTA Arbetsplats
Bröderna Fraimans Industritvätt AB Jobbnummer
9788992