Turistinformatör
Kiruna/Lappland Ekonomisk Fören / Rese- och trafikjobb / Kiruna Visa alla rese- och trafikjobb i Kiruna
2025-12-18
, Gällivare
, Jokkmokk
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kiruna/Lappland Ekonomisk Fören i Kiruna
Vill du arbeta i en liten organisation som är lika snabbfotad och föränderlig som Kirunas åtta årstider? Då är vi rätt arbetsgivare för dig.
Nu söker vi dig som vill arbeta som turistinformatör på Kirunas turistcenter. Våra gäster kommer från hela världen och upplever Kiruna med omgivning som mycket exotiskt. Vi ställer därför höga krav på att du har ett stort intresse av att lära dig mer om Kiruna med omnejd.
Vi önskar att du har en stark känsla för god service, är flexibel, har hög social kompetens, lätt för att samarbeta, samt talar och skriver bra på engelska och flytande svenska. Då tempot tidvis är högt är det ett måste att du är noggrann och organiserad, samt kan ta egna initiativ och eget ansvar. Vi söker dig som är 18 år fyllda och som har ett stort hjärta för Kiruna.Publiceringsdatum2025-12-18Dina arbetsuppgifter
Som turistcenterinformatör är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att informera om och sälja in Kirunas turistiska utbud. Boka aktiviteter, uppdatera och söka information, kassahantering och viss administration. Vi är ett litet team och hos oss är det självklart att hjälpas åt beroende på vad situationen kräver. Därför kan det bli aktuellt med andra arbetsuppgifter om behov uppstår.
Meriterande
Utbildning eller arbete inom besöksnäringen
Erfarenhet av InDesign eller motsvarande program.
Erfarenhet av arbete med digitala kanaler.
Ytterligare språkkunskaper, till exempel tyska och franska
Vi erbjuder guidade turer året runt till LKAB:s Visitor Centre i världens största underjordiska järnmalmsgruva. Vi ser gärna att du vill gå guideutbildning på ca 5-6 dagar för att kunna hoppa in och guida våra besökare i gruvan vid behov.
Tjänsten är en visstidsanställning på 1 år, med eventuell möjlighet till förlängning eller tillsvidareanställning.
Heltid, dagtid inkl helger.Så ansöker du
Bifoga personligt brev och CV. Ansökan mejlas till jessica@kirunalapland.se
. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18
E-post: jessica@kirunalapland.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kiruna/Lappland Ekonomisk Fören
Malmvägen 9B (visa karta
)
981 30 KIRUNA Arbetsplats
Kiruna Lappland Turistcenter Kontakt
Jessica Nildén jessica@kirunalapland.se Jobbnummer
9653650