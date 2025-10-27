Tungbilstekniker
Jobway AB / Maskinreparatörsjobb / Jönköping Visa alla maskinreparatörsjobb i Jönköping
2025-10-27
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jobway AB i Jönköping
, Nässjö
, Eksjö
, Gnosjö
, Tranås
eller i hela Sverige
Är du en utbildad mekaniker med erfarenhet av tunga fordon? Vill du ta nästa steg i karriären tillsammans med ett engagerat och familjärt team?
Neoplan söker nu en tungbilstekniker för arbete med både bussar och lastbilar till vår verkstad i Jönköping. Ansök redan idag!
Hos oss får du arbeta i ett sammansvetsat team med stark laganda och fokus på kvalitet. Vi är ett privatägt företag med korta beslutsvägar, där vi värdesätter trivsel, utveckling och att ha kul på jobbet.
Som tungbilstekniker hos Neoplan arbetar du med service, underhåll och reparation av både bussar och lastbilar. Du kommer tillhöra verkstaden i Jönköping, där du blir en del av ett team på fem tekniker, en säljare och verkstadschef.
Dina arbetsuppgifter innefattar:
Felsökning, service och reparation av bussar och lastbilar.
Arbeta med både mekaniska och elektriska system.
Säkerställa att fordonen uppfyller höga kvalitets- och säkerhetskrav.
Samarbeta nära kollegor för att effektivisera verkstadsflödet.
Bidra till en positiv och prestigelös arbetsmiljö.
Vi söker dig som har:
Utbildning som fordonstekniker eller motsvarande.
Erfarenhet av arbete med tunga fordon (bussar eller lastbilar).
B-körkort
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande:
Erfarenhet av Kobra.
Kunskaper i elektriska system och felsökning på el.
Innehav av C- eller D-körkort.
Vi erbjuder dig:
En stabil och trivsam arbetsplats med familjär känsla.
Möjlighet till vidareutbildning och utveckling inom tunga fordon.
Aktivitetsbidrag för roliga gemensamma aktiviteter.
Teambuilding och sociala aktiviteter - som folkrace, gokart, fallskärmshopp, julbord och sommarfester.
I denna rekrytering samarbetar Neoplan med Jobway Rekrytering.
För frågor, kontakta rekryteringskonsult Adam Wilander på adam.wilander@jobway.se
. Urval sker löpande - skicka in din ansökan redan idag!
Din ansökan behandlas självklart konfidentiellt.Publiceringsdatum2025-10-27Om företaget
Neoplan är en del av ett starkt och väletablerat nätverk inom tunga fordon. Vi arbetar med service, reparation och försäljning av bussar och lastbilar och är stolta över vårt goda rykte i branschen. Hos oss får du arbeta i ett team där kompetens, gemenskap och glädje går hand i hand - och där du får utrymme att utvecklas som tekniker i takt med den moderna fordonsutvecklingen. Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobway AB
(org.nr 556726-9518), https://jobway.se Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9575273