Tung Trafiklärare
Pedalens trafikskola Ab VH / Lärarjobb / Haninge Visa alla lärarjobb i Haninge
Om jobbet
Pedalens trafikskola växer och söker nu behörig trafiklärare för Tunga behörigheter. Tjänsten gäller i första hand vår verksamhet i Västerhanninge ,
Vi söker dig som:
Har giltig behörighet som trafiklärare för tunga behörigheter samt Ykb
Är pedagogisk, strukturerad och professionell
Trivs med att arbeta med elever i olika nivåer
Vi erbjuder:
Arbete i en etablerad och seriös trafikskola på ny ort.
Tydliga rutiner och planerad verksamhet
God arbetsmiljö och stabil elevbas
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
