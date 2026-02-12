Tung Trafiklärare

Pedalens trafikskola Ab VH / Lärarjobb / Haninge
2026-02-12


Om jobbet
Pedalens trafikskola växer och söker nu behörig trafiklärare för Tunga behörigheter. Tjänsten gäller i första hand vår verksamhet i Västerhanninge ,
Vi söker dig som:
Har giltig behörighet som trafiklärare för tunga behörigheter samt Ykb
Är pedagogisk, strukturerad och professionell
Trivs med att arbeta med elever i olika nivåer

Vi erbjuder:
Arbete i en etablerad och seriös trafikskola på ny ort.
Tydliga rutiner och planerad verksamhet
God arbetsmiljö och stabil elevbas

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: jobb@pedalenstrafikskola.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Tung Trafiklärare".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Pedalens Trafikskola AB (org.nr 556987-3200)
Förådsvägen 14 (visa karta)
137 37  VÄSTERHANINGE

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Pedalens trafikskola Ab VH

Jobbnummer
9740024

