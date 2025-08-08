Tumba gymnasium söker elevassistent
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen / Barnskötarjobb / Botkyrka Visa alla barnskötarjobb i Botkyrka
2025-08-08
, Salem
, Ekerö
, Huddinge
, Södertälje
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen i Botkyrka
Vill du ha meningsfulla arbetsuppgifter som gör skillnad i människors liv? Välkommen till kommunen som är långt ifrån lagom!
Botkyrka kommun är den sjätte största kommunen i Stockholms län och består av kommundelarna Alby, Fittja, Hallunda, Norsborg, Tullinge, Tumba, Vårsta och Grödinge. Botkyrka kommun har cirka 95 000 invånare och drygt 6 400 medarbetare.
Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskola, fritidshem, grundskola, gymnasium samt anpassad grund- och gymnasieskola. Vi har drygt 3 200 medarbetare vid 45 förskolor, 22 grundskolor och fyra gymnasieskolor. Här finns ett stort engagemang för att alla barn och elever ska få undervisning av hög kvalitet, möjlighet att utvecklas och att nå sin fulla potential. I Botkyrka ser vi att framgång i skolan är nyckeln till ett gott liv och den starkaste skyddsfaktorn för framtiden.Publiceringsdatum2025-08-08Beskrivning
Vi söker en elevassistent till vår AST-enhet på Tumba gymnasium!
Som elevassistent arbetar du nära en elev som är i behov av särskilt stöd i sin skolsituation.
Ditt uppdrag är att underlätta elevens skoldag, både i undervisningssituationer och under raster, och bidra till att eleven får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna kan bland annat innebära:
- Att stötta eleven i klassrummet och vid praktiska moment.
- Att finnas där under raster.
- Att samarbeta med lärare, specialpedagog och övrig personal kring elevens behov.
- Att främja elevens självständighet och sociala delaktighet.Kvalifikationer
Vi söker dig som
- Har erfarenhet av att arbeta med barn/ungdomar, gärna inom skola eller fritidsverksamhet.
- Är lugn, tålmodig och har förmåga att skapa goda relationer.
- Kan samarbeta i team men också arbeta självständigt.
- Har god förmåga att anpassa dig efter olika behov och situationer.Anställningsvillkor
Meriterande är utbildning inom barn- och fritid, pedagogik eller liknande, men vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
För tjänster på Utbildningsförvaltningen i Botkyrka kommun kommer du som blivande medarbetare att genomgå en bakgrundskontroll.
Läs mer om bakgrundskontroller här: https://www.botkyrka.se/bakgrundskontroll Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-01 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Botkyrka kommun
(org.nr 212000-2882) Arbetsplats
Botkyrka kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
Camilla Bergman 708804077 Jobbnummer
9451089