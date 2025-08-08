Tullverket söker tullrevisor
2025-08-08
Vill du arbeta i en myndighet som gör skillnad i samhället och ha meningsfulla och intressanta arbetsuppgifter inom handel och tullhantering? Vill du motverka ekonomisk brottslighet och kriminell ekonomi? Tullverket arbetar för att endast godkända varor passerar Sveriges och EU:s gränser och nu söker vi dig som vill arbeta med att granska företag som importerar varor från andra länder.
Tullverkets operativa verksamhet är indelad i fyra avdelningar: kontroll-, uppbörd, underrättelse- och tullkriminalavdelningen.
Uppbördsavdelningen har ett brett uppdrag inom tre verksamhetsområden; tillstånd, uppbördsbevakning och efterkontroll. Uppbördsavdelningens operativa arbete bedrivs inom fyra geografiska enheter; syd, väst, öst och nord. Dessa enheter samverkar nationellt och arbetar med hela avdelningens uppdrag. Avdelningen ansvarar för att rätt tull och andra avgifter tas ut för de varor som förs in och ut ur landet, samt kontrollerar att in- och utförselregler följs. Inom avdelningen finns en mängd olika arbetsuppgifter, där en viktig målsättning är att förebygga, stoppa och upptäcka ekonomisk brottslighet och kriminella aktörer.
Tjänsten som tullrevisor är placerad vid Tullverkets uppbördsavdelning i Norrköping.
En tullrevisors uppgift är att kontrollera att företag följer de villkor som krävs för en korrekt tullhantering, att företag har redovisat korrekt tull och andra avgifter samt att varor inte importeras/exporteras i strid mot import- och exportrestriktioner. Kontrollen sker genom granskning av tullhandlingar och företagets bokföring. Kontrollen genomförs ofta på företaget men en stor del av arbetet sker på Tullverkets kontor
Vi söker dig som har:
• Akademisk examen om minst 120 p eller 180 hp inom områdena ekonomi, juridik, samhälls- eller statsvetenskap. Utländsk akademisk examen ska motsvara svensk standard (Intyg utfärdat av Universitets- och högskolerådet).
• Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift.
• God förmåga att uttrycka dig på engelska i tal och skrift.
Det är meriterande om du har:
• Akademiska meriter inom områden som redovisning, bokföring, logistik, juridik, företagsekonomi eller statistik.
• Erfarenhet av kontroll-/granskningsarbete på myndighet eller revisionsbyrå.
• Erfarenhet av arbete med bokföring/redovisning.
• Erfarenhet av arbete med tullhantering.
• Goda kunskaper i Excel och/ eller andra analysverktyg.
• Erfarenhet som granskningsledare inom bevissäkring vid annan myndighet
• Erfarenhet av att delta i förändringsarbete.
• Erfarenhet av arbete med kundbemötande och service.
• Svenskt B-körkort (manuell)Dina personliga egenskaper
Som person är du ansvarsfull och självgående. Du strukturerar själv ditt arbete och driver dina arbetsuppgifter vidare. Du vill utvecklas inom ditt yrkesområde och förmedlar gärna dina kunskaper till andra.
Vidare är du flexibel och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt förändra ditt synsätt och tillvägagångssätt.
Du har lätt för att arbeta med andra. Du lyssnar, kommunicerar väl och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
Du är analytisk och ser logik och samband i komplexa frågor och information. Du har lätt för att se sammanhang och göra kloka bedömningar.
Som medarbetare i Tullverket följer du vår värdegrund som präglas av helhetssyn, ansvarstagande och nytänkande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Genom att jobba på Tullverket har du ett viktigt jobb där du bidrar till ett tryggt och säkert samhälle. Vi värderar trivsel och kompetensutveckling högt och vi strävar efter att du som anställd hos oss ska kunna ha en bra balans mellan arbete och fritid. Hos oss får du trygga anställningsvillkor och våra förmåner omfattar bland annat friskvårdsbidrag, subventionerade läkemedel och goda semester- och pensionsvillkor.Övrig information
Referensnummer: TV-2025-18736
Placeringsort: Norrköping
Anställningsform: Anställningen är en tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning och individuell lönesättning tillämpas.
Resor i tjänsten ingår i arbetet.
I inledningen av din anställning kommer du att gå uppbördsavdelningens grundutbildning på cirka 10 veckor. Utbildningen kommer genomföras framförallt på din anställningsort som distansutbildning. Det förekommer även närvaroträffar som kan ske på annan ort, vilket kommer att medföra vissa resor och övernattningar.
Tillträdesdag: Januari 2026
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tjänsten kan komma att säkerhetsklassas.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Upplysningar om tjänsten lämnas av, Gruppchef Ingrid Olsson 011-15 85 22
För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Mari Höglund 08-456 58 30 och för Saco-S, Lena Edehag 08-456 58 68.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 29 augusti. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
Tullverket är en statlig myndighet som kontrollerar flödet av varor över Sveriges gränser. Med visionen att bara godkända varor ska passera gränsen hindrar vi olagliga varor från att komma in i landet och bidrar till ett tryggare samhälle. Vi förenklar handeln med andra länder och lägger grunden till ökad tillväxt och konkurrens på lika villkor. Tullverket, som grundades 1636, har i dag cirka 2 600 anställda och leds av generaltulldirektör Johan Norrman. Ersättning
