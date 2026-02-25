Tullverket söker teamledare
Tullverket är en myndighet med stora dataresurser och ambitioner att nyttja dessa effektivare för att stärka vårt uppdrag att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Vi befinner oss i en spännande förändringsresa där vi moderniserar hur vi hanterar, delar och använder data för att kunna tillgodose behov inom och utanför Tullverket. En viktig del av förändringsarbetet bedrivs inom området Brottsbekämpning som är inne i en expansiv fas och söker nu nyfikna och ansvarstagande medarbetare att förstärka våra team i Luleå.
Vi söker teamledare till våra agila team
Som ledare för våra agila team jobbar du som scrum master och är teamets coachande ledare. Du agerar som primär kontakt mot andra team och intressenter, säkerställer att teamet och intressenter runt teamet jobbar enligt Tullverkets agila modell. Det innebär att du samarbetar med olika ledningsfunktioner för att planera utvecklingsarbetet och visualisera teamets progress. Att jobba tätt med övriga leveransorganisationen blir en viktig komponent för att teamet ska lyckas och att önskade verksamhetseffekter kan uppnås. På Tullverket vill vi att teamen jobbar självorganiserande och åtar sig sina uppgifter tillsammans. Våra team äger själva sitt arbetssätt och vågar prova förändra för att sedan lyckas eller misslyckas tillsammans. Att våga prova är viktigt för oss på Tullverket och vi ser det som en nyckel till att utvecklas.
Är du den vi söker?
• Vi söker dig som har erfarenhet av att leda team inom IT-branschen och är både kunnig och intresserad inom agila arbetssätt
• Du behöver vara väl insatt i systemutvecklingsprocessen med förståelse för hela livscykeln från behov till avveckling
• Har förmåga att diskutera frågeställningar både med tekniska specialister och personer utan djup teknisk kunskap
• Teamledarrollen är deltid, vilket innebär att du bidrar även i teamets arbete. Därför ser vi att du behöver ha kompetens inom systemutveckling som grund - med erfarenhet som tex. kravanalytiker, testledare eller systemutvecklare
• Du har en eftergymnasial utbildning inom IT eller annan utbildning eller erfarenhet som vi bedömer som likvärdig
• Att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska är något som känns naturligt för dig
Det är meriterande om du har:
• Arbetat med Projekt- eller testledning
• Arbetat med verktygen Jira och Confluence
• Arbetat inom myndighet
• Erfarenhet att driva produktutveckling
• Erfarenhet av mjukvaruutveckling
Vi söker dig med förmåga att engagera, motivera och leda andra människor mot teamets mål. Du är självgående och strukturerad i ditt arbetssätt med förmåga att ta initiativ, vara flexibel, se möjligheter och nå resultat. Det är viktigt att du är nyfiken och prestigelös med ett stort intresse för människors beteende och agerande då du i din roll kommer att arbeta med utveckling av både individer och team. Arbetet innebär många kontakter inom Tullverket men även externa kontakter, vilket förutsätter att du som person är duktig på att skapa goda relationer, har förmågan att kommunicera och förmedla budskap på ett tydligt sätt samt är mån om att skapa ett dialogorienterat klimat. Är du dessutom en lagspelare som drivs av att lösa verksamhetens behov, med ödmjukhet och respektfullhet som viktiga personlighetsdrag, då hoppas vi att du söker till oss!
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Vi erbjuder dig
Ett spännande och stimulerande jobb med goda utvecklingsmöjligheter. Tullverket är en erkänt vänlig arbetsplats där vi värderar trivsel och kultur väldigt högt - att ha kul på jobbet är en framgångsfaktor. Genom att jobba på Tullverket är du med och bidrar till ett tryggt och säkert samhälle.
Vi erbjuder också flexibel arbetsplats för att underlätta balans i livet. Flexibel arbetsplats ger dig möjlighet att arbeta både på kontoret i Luleå och hemifrån utifrån en nivå som passar ditt arbete, ditt team och dig. Minst en dag i veckan förväntar vi oss dock att du befinner dig på kontoret i Luleå.
Utvecklingsmöjligheter och kompetensutveckling genom utbildningar och konferenser.
Friskvårdsbidrag och en friskvårdstimme varje vecka för att främja hälsa och välmående. Tullverket har även en aktiv idrottsförening i Luleå som kontinuerligt arrangerar hälsofrämjande aktiviteter.
Goda anställnings-, semester- och pensionsvillkor.
En vänlig arbetsplats där vi värderar trivsel och kultur högt. Hos oss får du fördjupa dina kunskaper i en coachande och stöttande miljö.
Låter det intressant? Tveka inte - sök till oss redan idag! Övrig information
Referensnummer: TV-2026-04466.
Placeringsort: Luleå.
Anställningen är en tillsvidareanställning, individuell lönesättning tillämpas.
Tillträdesdag: Efter överenskommelse.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Innan beslut om anställning kommer du att få genomgå drogtest och bakgrundskontroll. Säkerhetsprövning med registerkontroll enligt säkerhetsskyddslagen genomförs före anställning, då tjänsten är placerad i säkerhetsklass. Tullverket är en totalförsvarsmyndighet och vid anställning Kan du komma att krigsplaceras i Tullverket.
Tullverket värdesätter de kvaliteter som tillförs verksamheten genom att ha en jämn könsfördelning samt etnisk mångfald.
För mer information och ansökan
Har du frågor om tjänsten är du välkommen att ringa rekryterande chef Juvva Anta Utsi, tel. 073-775 64 70. För frågor om rekryteringsprocessen går det bra att ringa Tullverkets PA-support tel. 060-67 25 85. Fackliga företrädare är för OFR-P/TULL-KUST, Anders Nilsson tel. 0920-25 96 31 och för Saco-S, Eva Rutberg, tel. 0920-25 96 39.
Din ansökan med ett medföljande personligt brev samt CV/meritförteckning, ska ha inkommit till Tullverket senast den 25 mars. Du ansöker via det elektroniska ansökningsformuläret här nedan.
Vi undanber oss all kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.
